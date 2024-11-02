مجلس الوزراء يقرّ مجموعة من القرارات لدعم رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير القطاع العام

وطنا اليوم_عمّان – قرّر مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها اليوم السبت، جملة من القرارات التي تصبّ في دعم رؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام، إلى جانب تعزيز التعاون مع الدول الصديقة.

وتضمنت القرارات المتعلقة برؤية التحديث الاقتصادي الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون التعاون ونظام عمال الزراعة لسنة 2024، وإقرار نظام صندوق استثمار جامعة العلوم والتكنولوجيا، ونظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان. كما تمّت الموافقة على إيصال التيار الكهربائي للمرحلة الثانية من مشروع الاستزراع السمكي في منطقة الجفر بمحافظة معان، إضافة إلى تسوية قضايا عالقة ضريبية وجمركية لمكلفين وشركات.

فيما جاءت القرارات الخاصة بتحديث القطاع العام بالموافقة على نظام معهد الإدارة العامة، وتعديل التنظيم الإداري لصندوق الزكاة والمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.

كما شملت القرارات توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي الأردنية ووزارة الشؤون الدينية الإندونيسية، لتعزيز التعاون التعليمي والثقافي بين ا

لبلدين.