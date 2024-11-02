حماس توضح بخصوص ما نشرته وسائل إعلام حول محمد الضيف

وطنا اليوم_أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، السبت، بيانا نفت فيه ما نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” حول مصير القيادي محمد الضيف.

وقالت الحركة في بيانها إنه “لا صحة لما جاء في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية منسوباً إلى ما قالت إنه مصدر في الحركة حول مصير القائد محمد الضيف”.

ودعت حماس وسائل الإعلام كافة إلى تحري الدقة والمصداقية والمهنية.

وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر إن بعض الشخصيات التي كانت تحيط بالضيف أكدت بعد عودة التواصل معها، ومع قيادة الحركة، أنه فُقد الاتصال به منذ العملية التي استهدفته إلى جانب رافع سلامة، قائد لواء خان يونس في كتائب القسام، بتاريخ 13 تموز/يوليو 2024، في منطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.