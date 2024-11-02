وزير الأشغال العامة يشدد على أهمية دراسة فنية لحماية إنارة الطرق

وطنا اليوم_شدد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، على ضرورة إعداد دراسة فنية وقانونية شاملة للحد من الاعتداءات المتزايدة على إنارة الطرق، والتي تسببت في شكاوى عديدة من تعطل الإنارة على عدد من الطرق في المملكة.

ودعا أبو السمن، في بيان صادر عن الوزارة اليوم السبت، إدارة الطرق إلى وضع تصور لتعديل التشريعات بهدف تغليظ العقوبات على هذه الاعتداءات، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز الرقابة والبحث عن حلول تنفيذية لمواجهة هذه الظاهرة وملاحقة مرتكبيها.

وأوضح أن الوزارة تدرس حلولاً فنية وهندسية للتقليل من الأضرار التي تلحق بشبكة إنارة الطرق، التي تعاني من العبث مما يتسبب في تعطل الإنارة ويكبد الوزارة خسائر مالية كبيرة. وأشار إلى أن الوزارة بدأت باستبدال الكوابل النحاسية بأخرى من الألمنيوم، وتبحث استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية لإنارة الطرق.

يأتي هذا التصريح عقب تزايد حالات العبث والاعتداء على وحدات الإنارة وكوابل التوصيل واللوحات الكهربائية، التي تحدث أحياناً بهدف سرقة الكوابل النحاسية أو للاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية، أو نتيجة تصرفات غير مبررة، كما حدث مؤخراً عندما تعرضت خمس لوحات كهربائية على طريق البحر الميت لإطلاق نار، مما أدى إلى تعطل الإنارة في المنطقة. ويعتبر هذا الأمر تكراراً شائعاً في مختلف المناطق، مما يسبب استياءً متكرراً بين المواطنين حول تعطل إنارة بعض الطرق.