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الزعبي مساعدا لمدير تجارة عمان لشؤون الدراسات

منذ 7 ثواني
الزعبي مساعدا لمدير تجارة عمان لشؤون الدراسات

وطنا اليوم_عمان-قرر مجلس إدارة غرفة تجارة عمان تعيين الدكتور قاسم سعيد الزعبي مساعدا لمدير غرفة تجارة عمان للدراسات، ويأتي هذا القرار انسجاما مع توجه مجلس إدارة الغرفة إلى تعزيز الجهود في تطوير الدراسات والبحوث التي تدعم قطاع التجارة والخدمات، حيث تلعب الدراسات والبحوث دورا حيويا في تعزيز القدرة التنافسية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما يتطلع المجلس من خلال هذا التعيين إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للغرفة، بما يسهم في تعزيز البيئة التجارية وتعزيز الابتكار، وتطوير أداء الغرفة في مجال الدراسات والبحوث وأوراق العمل النوعية، وتقديم خدمات أفضل للأعضاء والمستثمرين، ويعكس الثقة في خبرات الدكتور الزعبي وإسهاماته السابقة في هذا المجال.

ويتطلع المجلس أيضا إلى الاستفادة من خبرات الزعبي في عملية تطوير برامج بحثية تسهم في فهم التحديات والفرص التي تواجه المجتمع التجاري، وأن تسهم خبراته في تعزيز الشراكات مع مؤسسات أكاديمية وبحثية، ودعم جهود الغرفة في صياغة السياسات الاقتصادية.

وسبق للزعبي أن عمل مدير مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا ومديرا عاماً لدائرة الإحصاءات العامة، حيث ساهم خلال إدارته لهذين الموقعين بالارتقاء بعمل المؤسستين لتحقيق الرؤى والأهداف الاستراتيجية وبناء بيئة ملائمة للإبداع والابتكار لتحسين الأداء وإحداث التغيير في هاتين المؤسستين، كما كان عضواً في عشرات اللجان الوطنية، ومثل الأردن في اللجان الإقليمية وفرق العمل الدولية والمؤسسات التطوعية.

وشغل الزعبي خلال سنوات خدمته منصب مدير الوقاية والتوعية من الفساد في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ورئيساً لقسم الاقتصاد الوطني والمالية العامة في البنك المركزي الأردني، ومستشارا اقتصادياً وماليا في مركز دراسات الاقتصاد والإدارة في المملكة العربية السعودية، وعمل محاضراً غير متفرغ في كلية الدراسات والأعمال بالجامعة الأردنية ومراكز تدريبية متخصصة في المجالات الاقتصادية والمالية وفي مجال الاقتصاد والأسواق المالية والبنوك والتمويل والتخطيط الاستراتيجي والتحليل المالي والتجارة الدولية وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وللدكتور الزعبي العديد من الدراسات التحليلية وأوراق العمل والبحوث ذات العلاقة، كما أشرف على العشرات من الدراسات، وشارك في العشرات من الدورات والندوات المحلية والإقليمية والدولية في مجال عمله، وحاصل على عدد من الجوائز المحلية والعالمية والدروع وشهادات التقدير.

يشار إلى أن الزعبي حاصل على درجة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة لافيرا/بريطانيا، وماجستير في النقود والبنوك والتمويل من جامعة بيرمنغهام البريطانية، وبكالوريوس في الاقتصاد من جامعة اليرموك.


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