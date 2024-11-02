رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع ملكية في محافظتي معان والطفيلة

وطنا اليوم_قام رئيس الديوان الملكي الهاشمي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات الملك، يوسف حسن العيسوي، بجولة تفقدية لعدد من المشاريع الملكية في محافظتي معان والطفيلة، التي أُنشئت تلبيةً لتوجيهات الملكية بهدف دعم التنمية المحلية وتوفير فرص عمل للشباب.

في معان، زار العيسوي مشروع مصنع المخبوزات والحلويات التابع لشركة الولاء لخدمات الإعاشة، والذي يتوقع أن يشغّل ما لا يقل عن 150 فرداً من المنطقة، بقدرة إنتاجية تصل إلى 15 طن يومياً. وقد بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 85%، ويشمل المصنع خطوطاً لإنتاج الخبز والحلويات العربية، ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من الإنتاج نهاية فبراير المقبل.

وفي الطفيلة، تفقد العيسوي مشروع إنشاء نادي المتقاعدين العسكريين، الذي يهدف إلى دعم المتقاعدين وتوفير خدمات متنوعة لهم، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه نحو 88%. يشتمل النادي على مرافق متعددة، منها قاعات للمحاضرات وصالة ألعاب رياضية ومناطق ترفيهية، ويأتي إنشاؤه كجزء من مشاريع أندية المتقاعدين في كافة المحافظات.

أكد العيسوي أن المشاريع الملكية تهدف إلى دعم التنمية في المحافظات وتوفير فرص عمل للشباب وتشجيع المشاريع الصغيرة التي تساهم في تحسين المستوى المعيشي، مع الإشارة إلى أن مبادرة الفروع والوحدات الإنتاجية تسهم في تشغيل المتعطلين عن العمل وتدعم التنمية في المناطق النائية.