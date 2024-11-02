النائب مشوقة يحذّر من التوسع في السماح لغير الأردنيين بتملك العقارات داخل المملكة

وطنا اليوم_حذّر النائب عدنان مشوقة من خطورة التوسع في السماح لغير الأردنيين بتملك العقارات داخل المملكة، وخاصةً حاملي جنسية الكيان الصهيوني أو مزدوجي الجنسية الذين تربطهم علاقات مع الاحتلال. وبيّن مشوقة أن هذه الخطوة تشكّل تهديداً للأمن الوطني الأردني، مؤكداً على ضرورة تقييد تملك الجنسيات الأجنبية وفق ضوابط محددة وعدم السماح بفتح المجال على مصراعيه لمن يملكون الأموال لشراء العقارات الأردنية واستغلال الوضع الاقتصادي الراهن.

ووصف مشوقة السماح بتملك كافة الجنسيات، بما في ذلك جنسية الكيان الصهيوني، بالأمر الخطير، داعياً إلى وضع ضوابط للحفاظ على أملاك الشعب الأردني ومنع انتقال الأراضي الأردنية إلى الآخرين. وطالب مشوقة مجلس النواب العشرين بتعديل القانون لإلغاء التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية، ومنع حاملي الجنسية الإسرائيلية أو مزدوجي الجنسية من التملك.