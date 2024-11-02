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البنتاغون يأمر بنشر أسلحة إضافية في الشرق الأوسط “دفاعاً عن إسرائيل”

منذ 17 ثانية
البنتاغون يأمر بنشر أسلحة إضافية في الشرق الأوسط “دفاعاً عن إسرائيل”

تشمل هذه القدرات العسكرية الجديدة وسائل دفاع ضد الصواريخ الباليستية وطائرات مقاتلة وقاذفات قنابل بي-52 وأنواعاً أخرى من الطائرات العسكرية .

أعلنت الولايات المتحدة نشر قدرات عسكرية جديدة في الشرق الأوسط ستصل “خلال الأشهر المقبلة” في خطوة تأتي “دفاعا عن إسرائيل” وتحذيرا لإيران، وفق بيان أصدره البنتاغون، الجمعة.

 

وأورد البيان أن وزير الدفاع الأميركي “يواصل القول بوضوح إنه إذا استغلت إيران أو شركاؤها أو المجموعات التابعة لها هذه اللحظة لاستهداف الأفراد أو المصالح الأميركية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا“.

 


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