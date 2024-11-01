وسائل إعلام إيرانية تكشف مكان دفن جثماني نصر الله وصفي الدين

وطنا اليوم:بعد مرور أكثر من شهر على اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله وخليفته المُحتمل هاشم صفي الدين، كشف فيلم وثائقي إيراني بعنوان «طهران – بيروت»، عن مكان دفنهما لأول مرة، بحسب ما نشرته وسائل إعلام إيرانية وأظهر مقطع فيديو قصير للفيلم الوثائقي الإيراني، صورًا لمدفن حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، وقيل إنه تم دفنهما في مجمع سيد الشهداء بضاحية بيروت الجنوبية، ولم يقام أي جنازة لهما حتى الآن.

وقالت وكالة أنباء «إرنا»، تعليقًا على الفيلم الوثائقي: «ضاحية بيروت.. الصور الأولى للمقبرتين المجهزتين لدفن السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين».

ونشرت وسائل إعلام مقربة من حزب الله اللبناني، قولها إن اليوم الجمعة، ستقام مراسیم تأبين هاشم صفي الدين، الرئيس التنفيذي لحزب الله، بعد صلاتي المغرب والعشاء في حرم مسجد فاطمة بنت موسى الكاظم بطهران.

دفن سرًا بشكل مؤقت

وكان مصدر مقرب من حزب الله اللبناني، قال إن حسن نصر الله دُفن «مؤقتًا في مكان سري، وذلك بسبب صعوبة تشييع جنازته بسبب التهديدات والغارات الإسرائيلية المتكررة على الضاحية الجنوبية، بحسب وكالة «فرانس برس».

لم يعلن عن موعد جنازته

لا زال حزب الله لم يعلن حتى الآن، عن موعد جنازة الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، لكن لغز دفنه، كشفته وسائل إعلام لبنانية، قائلة إن تأجيل جنازته خوفًا من القصف الإسرائيلي المستمر جنوبي لبنان.

جنازته عبارة عن موكب كبير

وكانت وسائل إعلام لبنانية، قال إنجنازة حسن نصر اللهستكون عبارة عن موكب كبير، سيقام في ضاحية بيروت الجنوبية، أو في وادي البقاع، أو جنوب لبنان، وهي مناطق يتمتع فيها حزب الله اللبناني بدعم، كما ينتشر فيها أيضًا،لكن هذه المناطق تتعرض لقصف مستمر من قوات الاحتلال الإسرائيلي مما يجعل إقامة الجنازة أمرًا صعبًا، لحين التوصل لوقف إطلاق النار.

اغتيال حسن نصر الله وهاشم صفي الدين

وكانت إسرائيل اغتالت الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في غارة جوية استهدفت مقر القيادة العليا للحزب في حارة حريك بضاحية بيروت الجنوبية، ثم أعلنت بعدها بأيام، أنها استهدفت خليفته المحتمل هاشم صفي الدين بغارة جوية بالضاحية، وأكدا الجيش الإسرائيلي وحزب الله اغتياله بعد 3 أسابيع من الاستهداف بعد العثور على جثته