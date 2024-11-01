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غارات إسرائيلية تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذارات بإخلاء مبان

منذ ساعتين
غارات إسرائيلية تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذارات بإخلاء مبان

وطنا اليوم:شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال شن سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية وصلت إلى 14 غارة منذ منتصف ليلة الجمعة.
وكان أنذر جيش الاحتلال، خلال الساعات الأولى من الجمعة، بإخلاء مبان سكنية في الغبيري وحارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية.
وطالب جيش الاحتلال الابتعاد عن تلك المباني “لمسافة لا تقل عن 500 متر”.
وبعد ذلك بأقل من ساعة، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن قوات الاحتلال شنت غارات بمسيرتين استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية، حيث استهدفت الغارة الثالثة المنطقة، مما رفع العدد الإجمالي إلى سبع غارات ليلية.
يشار إلى أن جيش الاحتلال أعلن في 30 أيلول/ سبتمبر بدء عمليات عسكرية برية عند الحدود في جنوب لبنان مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتبادل الحزب والاحتلال القصف عبر الحدود على مدى الأشهر الماضية. ورفض حزب الله مرارا وقف النار في لبنان ما لم تتوقف حرب غزة.
وفتح حزب الله جبهة “إسناد” لغزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023 غداة إطلاق عملية طوفان الأقصى.


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