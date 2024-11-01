بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

ارتقاء 4 أشقاء بعد ساعات من وداع شقيقهم الشهيد الخامس بمجزرة مخيم النصيرات

منذ 3 ثواني
ارتقاء 4 أشقاء بعد ساعات من وداع شقيقهم الشهيد الخامس بمجزرة مخيم النصيرات

وطنا اليوم:أفادت مصادر فلسطينية، بأن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة شنيعة في مخيم النصيرات بقطاع غزة فجر الجمعة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.
وأشارت المصادر إلى استشهاد الأشقاء معتز ومحمد وعمر ومصطفى مازن أبو خضرة في مجزرة مخيم النصيرات وسط القطاع، بعد ساعات من استشهاد شقيقهم محمود، وقالت المصادر إن والدهم استشهد في وقت سابق.
يأتي ذلك في ظل مواصلة المجازر الشنيعة وحرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي من السابع من أكتوبر 2023.
ويواصل جيش الاحتلال عدوانه المستمر على قطاع غزة لليوم الثاني والتسعين بعد الثلاثمائة، مستهدفًا جميع جوانب الحياة، ومرتكبًا مجازر وفظائع لا يمكن تصورها، كما يواصل حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في شمال القطاع وحصاره المطبق والخانق على المستشفيات، التي تدق ناقوس الخطر من جراء نقص الإمدادات والوقود، فيما تواصل المقاومة التصدي للعدوان من خلال تنفيذ الكمائن واستهداف الآليات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:06

خبير : هذه أسباب إنشاء الاحتلال فرقة عسكرية على حدود الأردن

09:54

أوكرانيا لحلفائها مجددا: اسمحوا لنا بضرب روسيا بأسلحتكم

09:49

الجيش المصري يرد على مزاعم التعاون مع إسرائيل في عملياتها العسكرية

09:44

تقنين الذخيرة يضطر جيش إسرائيل لأساليب قتال تلحق به خسائر فادحة بغزة

09:22

المنصات تتفاعل مع فيضانات إسبانيا إثر هطول أمطار عام في 8 ساعات

09:12

تربية الشونة الجنوبية تكرم الطالبين النصيرات لأمانتهما

05:45

استهداف شقة سكنية في عين الرمانة – عاليه… وسقوط ضحايا

04:01

بأجساد هزيلة” .. الاحتلال يفرج عن 25 معتقلا فلسطينياً

02:27

استنفار واسع بعد حريق هائل في كسب السورية

01:05

محافظة: استحداث تخصصات تلبي حاجة سوق العمل

00:20

عاجل | أبو هولي: دعم الأردن ضروري لحماية الأونروا

23:05

القوات المسلحة: سقوط طائرة مسيرة مجهولة المصدر في منطقة خالية ببلدة سوف في جرش دون إصابات

وفيات
وفيات الخميس 31-10-2024وفيات الأربعاء 30-10-2024وفيات الثلاثاء 29-10-2024وفيات الاثنين 28-10-2024والدة الوزير الأسبق سميح المعايطة في ذمة الله