ارتقاء 4 أشقاء بعد ساعات من وداع شقيقهم الشهيد الخامس بمجزرة مخيم النصيرات

وطنا اليوم:أفادت مصادر فلسطينية، بأن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة شنيعة في مخيم النصيرات بقطاع غزة فجر الجمعة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.

وأشارت المصادر إلى استشهاد الأشقاء معتز ومحمد وعمر ومصطفى مازن أبو خضرة في مجزرة مخيم النصيرات وسط القطاع، بعد ساعات من استشهاد شقيقهم محمود، وقالت المصادر إن والدهم استشهد في وقت سابق.

يأتي ذلك في ظل مواصلة المجازر الشنيعة وحرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي من السابع من أكتوبر 2023.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه المستمر على قطاع غزة لليوم الثاني والتسعين بعد الثلاثمائة، مستهدفًا جميع جوانب الحياة، ومرتكبًا مجازر وفظائع لا يمكن تصورها، كما يواصل حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في شمال القطاع وحصاره المطبق والخانق على المستشفيات، التي تدق ناقوس الخطر من جراء نقص الإمدادات والوقود، فيما تواصل المقاومة التصدي للعدوان من خلال تنفيذ الكمائن واستهداف الآليات.