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مقتل إسرائيليين اثنين بسقوط صاروخ في ضواحي حيفا

منذ 17 ثانية
مقتل إسرائيليين اثنين بسقوط صاروخ في ضواحي حيفا

وطنا اليوم:قتل شخصان وأصيب ثالث شمالي إسرائيل، الخميس، إثر سقوط صواريخ أطلقت من لبنان
وقالت خدمة الإسعاف في بيان “عالج المسعفون وحاولوا إنعاش رجل يبلغ 30 عاما وامرأة (60 عاما) ثم أعلنت وفاتهما. وتم إجلاء رجل يبلغ 71 عاما أصيب بجروح طفيفة جراء شظايا”.
وكان حزب الله اللبناني نشر في وقت سابق من الخميس، مقطع فيديو لاستهداف تجمع الكريوت شمالي مدينة حيفا بالصواريخ.
كما أعلن رئيس بلدية المطلة في شمال إسرائيل، الخميس، مقتل 5 أشخاص آخرين جراء هجوم صاروخي من لبنان على المطلة شمال البلاد.
وأوضح رئيس بلدية المطلة لـ”هيئة البث” الإسرائيلية أن من بين القتلى مزارع إسرائيلي و4 عمال أجانب.


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