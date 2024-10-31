د. عطا ابو الحاج .. يشكر مستشفى الأردن

وطنا اليوم:هيئة المديرين في مستشفى الأردن ممثلة بمالكه المهندس أحمد خطاب ونجله محمد ومديره العام ونائبه ومساعدوه وكافة الكوادر الطبية وعلى رأسهم النطاسي البارع”الأب الحاني” البروفيسور الدكتور رياض سعيد إخصائي زراعة الكلى الذي أشاع الدفء في عروقي والدكتور فؤاد سعيد ذو الأبتسامة العذبة والرائقة مستشار أمراض الباطنية والكلى ورئيسة وحدة غسيل الكلى سيستر سعاد “الأم الرؤوم”.

لطبابتكم وعنايتكم وإدارتكم الرشيدة وكوادركم المدججة بترسانة هائلة من الخبرة وإنسانيتكم وأرواحكم الجميلة وأخلاقكم الدمثة.

أكتب لكم بوخز الدبوس على وريقات من زهر الزنبق الأبيض بنقاطه الأرجوانية والصفراء جزيل الشكر وعظيم الأمتنان.

ولكل من مد لي يد العون والمساعدة وهرع دون إرتجاف ولم تخبط شفته العلوية بالسفلية كصناجات بائع العرقسوس.

طابت أوقاتكم وأسربل لكم بقمصان المحبة وأند بعبق الزهور والورود وحبق الرياحين