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وزير التعليم العالي والبحث العلمي محافظة يلتقي السفيرة التونسية في عمان

منذ دقيقة واحدة
وزير التعليم العالي والبحث العلمي محافظة يلتقي السفيرة التونسية في عمان

وطنا اليوم:التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة في مكتبه في حرم الوزارة اليوم الخميس سعادة السفيرة التونسية في الأردن السيدة مفيدة الزريبي، حيث تم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الجانبين الشقيقين، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تبادل الخبرات الأكاديمية، وتبادل الطلبة، وتوسيع آفاق التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية، وتفعيل البرنامج التنفيذي بين البلدين.
وقد أكد الوزير محافظة خلال اللقاء على حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إستقطاب مزيد من الطلبة التونسيين للدراسة في الجامعات الأردنية، والعمل على تذليل جميع الصعوبات التي قد تواجههم للالتحاق بالجامعات الأردنية


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