عبيدات يدعو للتوسع في برامج تكنولوجيا المعلومات بفرع الجامعة الأردنيّة بالعقبة

وطنا اليوم:شدد رئيس الجامعة الأردنيّة، الدكتور نذير عبيدات، على أهمية التوسع في برامج تكنولوجيا المعلومات في فرع الجامعة بمحافظة العقبة، وتطويرها بما يتلاءم مع سوق العمل؛ لخدمة أبناء محافظات الجنوب.

كما شدد، خلال زيارة إلى حرم الجامعة الأردنيّة/ فرع العقبة، رافقه فيها نوّاب الرئيس لشؤون الكليّات العلميّة، الدكتور أشرف أبو كركي، ونائبه للشؤون الإداريّة والماليّة، الدكتور زياد حوامدة، ونائبه لشؤون الكليّات الإنسانيّة، الدكتورة ناهد عميش، ونائبه لشؤون التصنيفات العالميّة والاعتماد الدولي، الدكتور فالح السواعير، ونائب الرئيس/رئيس الجامعة فرع العقبة، الدكتور نزيه البطوش، على ضرورة المضي قدمًا في تطوير مسيرة الجامعة الأردنيّة – فرع العقبة، وتعزيز دورها؛ ترجمةً للرّسالة المستندة إلى التوجيهات الملكيّة السامية في استمرار جهود “أردنيّة العقبة” في إحداث نهضة تعليميّة في إقليم الجنوب، سيّما مدينة العقبة.

ووجّه عبيدات أثناء الزيارة، التي جاءت إشارةً إلى متابعة الاطلاع على الواقع الأكاديمي والخدمي الذي تقدّمه الجامعة لطلبتها، بضرورة الاهتمام بالمرافق المختلفة في فرع العقبة، من حيث تجهيز القاعات، وعدد المقاعد، وغيرها من الخدمات، سواء داخل القاعات الدراسيّة أو خارجها.

وتفقد مرافق الجامعة، مثل العيادة الطبّيّة، وقسمَيْ الصيانة والتدقيق، وشعبة اللوازم والعطاءات، وشعبة القبول والتسجيل، واطلع على جهود العاملين فيها، مؤكدًا ضرورة تحسين خطط العمل، وإنجاز المعاملات بسهولة ويسر، وتذليل العقبات أمام الطلبة، والارتقاء بالأداء الأكاديمي والتعليمي في الفرع.

وأوعز عبيدات إلى القائمين على دائرة القبول والتسجيل في فرع العقبة بالحرص على شؤون الطلبة، وإنجاز مهامهم ذات الصلة، وزيادة عدد الشعب ذات الإقبال العالي، كما استمع إلى ملاحظات العاملين في فرع العقبة، مشددًا على تقديم أفضل الخدمات التي يستحقها الطلبة.

والتقى عبيدات عددًا من الطلبة، مُقدمًا لهم التهنئة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وحثّهم على ضرورة المشاركة الإيجابية في الأنشطة الطلابيّة المختلفة لتنمية مهاراتهم، مؤكدًا حرص الجامعة على إعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، ومسلّح بالمعرفة والمبادئ والقيم، وتمكينهم وتهيئتهم لسوق العمل خدمة للدراسين من أبناء محافظات الجنوب. كما جال بين طلبة فرع العقبة، واستمعَ إلى احتياجاتهم وآرائهم التي ترتقي بسير العملية التعليميّة في الجامعة.

كما وجّه عبيدات طلبة العقبة إلى التّركيز على مهارات اللّغتين؛ العربيّة والإنجليزيّة، إلى جانب المهارات الرقميّة والمهارات الناعمة، وإدراجها في الخطط الدراسيّة، بوصفها ضرورةً لرفع مستوى الطلبة وقدراتهم؛ للتنافس مع نظرائهم في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.

وضمن جولته، تفقد عبيدات البنى التحتية لمبنى السكن الجامعي للطالبات، الذي خُصّص لخدمة الطالبات الدارسات في حرم الجامعة الأردنيّة في العقبة، ممن قدِمن من محافظات أخرى، مؤكدًا أهميّة تكاتف الجهات جميعها دومًا؛ لخدمة العلم، والارتقاء بمنظومة التعليم. كما اطلع على التجهيزات المعدة لمشروع البوابة الرئيسية للجامعة.