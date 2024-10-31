اعتقال 3 إسرائيليين بتهمة التجسس لصالح إيران

وطنا اليوم:أكدت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس اعتقال إسرائيلي من مدينة بني براك بتهمة التجسس لصالح إيران، واعتقال زوجين إسرائيليين من اللد بالتهمة نفسها أيضا، في رابع إعلان من نوعه خلال أسبوعين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المتهم آشير بنيامين من مدينة بني براك قرب تل أبيب، راقب وصور منزل عالم ذرة إسرائيلي بتوجيه من جهات إيرانية، بهدف اغتياله لاحقا.

كما أعلنت الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) الإسرائيليان اعتقال زوجين إسرائيليين بتهمة التجسس لصالح إيران، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن إسرائيليا من أصل أذربيجاني جنّد الزوجين، وهما يعملان مع إيران منذ عام 2021.

وأفادت بتقديم لائحة اتهام ضد الزوجين رافائيل ولالا غولييف بتهمة جمع معلومات مخابراتية وتقديمها لمسؤولين إيرانيين عن طريق الإسرائيلي الأذربيجاني إلخان أغيف.

وأوضحت أن الزوجين رصدا مواقع أمنية حساسة، أبرزها مقر المخابرات الخارجية (الموساد)، وجمعا معلومات عن أكاديمي إسرائيلي -لم تسمه- يعمل في معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب.

وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قالت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إنها اعتقلت شبكة تجسس من 7 يهود إسرائيليين من أصل أذربيجاني زودت المخابرات الإيرانية بمعلومات عن مواقع عسكرية وبنية تحتية للطاقة.

وفي 16 من الشهر ذاته، أكد الشاباك اعتقال إسرائيلي جندته إيران لاغتيال عالم إسرائيلي، وذلك بعد يومين من إعلانهما عن اعتقال إسرائيليين جندتهما إيران لاغتيال شخصية إسرائيلية وارتكاب ما وصفته بأعمال تخريب.

ولم تعلق إيران على الاتهامات الإسرائيلية في الأيام الماضية، غير أن الصراع تصاعد بين طهران وتل أبيب، مما أدى إلى هجمات متبادلة.