بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

العضايلة: أونروا مرتبطة بالحق غير القابل للتصرف للاجئين الفلسطينيين

منذ ساعتين
العضايلة: أونروا مرتبطة بالحق غير القابل للتصرف للاجئين الفلسطينيين

وطنا اليوم:قال مندوب الأردن لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، الخميس، إن الأردن يدعو إلى تحرك عربي جماعي للتصدي للمشاريع التي تهدد قانونية أونروا.
وأكد العضايلة خلال اجتماع غير عادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة اليمن، أن المس بحصانة أونروا ودورها يمثل اغتيالا سياسيا، وأن التشكيك بعملها واتهامها بالإرهاب والسعي لإغلاق مقرات لها لا يمكن مقابلته بالصمت.
وشدد العضايلة على أن أونروا مرتبطة بالحق غير القابل للتصرف للاجئين الفلسطينيين.
يذكر أن الاجتماع الذي دعت إليه جامعة الدول العربية يأتي بناءً على طلب من الأردن لبحث الرد العربي المشترك على القوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدم الكنيست الإسرائيلي على إقرارها والتي تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:48

قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم مكتب أونروا في مخيم نور شمس

13:41

الحنيطي يستقبل وفداً عسكرياً امريكياً

13:35

اعتقال 3 إسرائيليين بتهمة التجسس لصالح إيران

13:30

كلية طب الأسنان في جامعة البترا تنظم اليوم العلمي للتوعية بسرطان الثدي

13:29

الأمن: بدء الحملة الشتوية على صلاحية المركبات السبت

13:24

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعقد بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ورشة توعوية حول الذكاء الاصطناعي والاستخدام الأخلاقي والمسؤول لتقنياته

12:31

الموسى: لهذا السبب لم تسقط الأمطار.. وبالغنا بالتحذير من حالة عدم الاستقرار الجوي

12:21

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يلتقي رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية

11:59

قمة للصدارة تجمع الحسين اربد والوحدات الجمعة

11:52

غضب أمني بإسرائيل بعد تسريب معلومات ليلة الهجوم على إيران

11:45

سفيان البطاينة رئيسا لسيجري الوطنية الأردنية

11:39

فيضانات قاتلة تجتاح إسبانيا وتقتل العشرات والحكومة تعلن الحداد 3 أيام

وفيات
وفيات الخميس 31-10-2024وفيات الأربعاء 30-10-2024وفيات الثلاثاء 29-10-2024وفيات الاثنين 28-10-2024والدة الوزير الأسبق سميح المعايطة في ذمة الله