العضايلة: أونروا مرتبطة بالحق غير القابل للتصرف للاجئين الفلسطينيين

وطنا اليوم:قال مندوب الأردن لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، الخميس، إن الأردن يدعو إلى تحرك عربي جماعي للتصدي للمشاريع التي تهدد قانونية أونروا.

وأكد العضايلة خلال اجتماع غير عادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة اليمن، أن المس بحصانة أونروا ودورها يمثل اغتيالا سياسيا، وأن التشكيك بعملها واتهامها بالإرهاب والسعي لإغلاق مقرات لها لا يمكن مقابلته بالصمت.

وشدد العضايلة على أن أونروا مرتبطة بالحق غير القابل للتصرف للاجئين الفلسطينيين.

يذكر أن الاجتماع الذي دعت إليه جامعة الدول العربية يأتي بناءً على طلب من الأردن لبحث الرد العربي المشترك على القوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدم الكنيست الإسرائيلي على إقرارها والتي تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.