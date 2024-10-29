ضبط باص غير مخصص لنقل الطلاب ومنتهي الترخيص يقل 30 طالبا في عمان

وطنا اليوم:استعرضت إدارتي السير والدوريات الخارجية أبرز المستجدات المرورية على طرق المملكة اليوم الثلاثاء، حيث شهدت الطرق حركة نشطة وانسيابية بفضل الخطط المرورية المنفذة.

وذكرت إدارة السير أنها تعاملت مع عدد من الحوادث خلال الـ24 ساعة الماضية، أبرزها حادث على طريق المطار أسفل جسر الأمير حسين، وحادث آخر داخل نفق المدينة الرياضية، وحادث ثالث بنهاية نفق صويلح باتجاه إشارات الإلبا هاوس، ما تسبب بكثافة مرورية مؤقتة تم رفعها فوراً.

وأوضحت الإدارة ضبط حافلة غير مرخصة وغير مصرح لها بنقل الطلاب كانت تحمل 30 طالباً إضافياً في منطقة المقابلين، حيث تم تأمين الطلاب بباص آخر واتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائق.

كما تم ضبط باص عمومي يحمل 11 راكباً زيادة عن الحد المقرر في منطقة أخرى.

وأشارت الإدارة إلى أن تغيير المسرب بشكل مفاجئ، وسوء التعامل مع المنعطفات، وعدم اتخاذ احتياطات السلامة المرورية من أبرز أسباب الحوادث، مثل حادث دهس في منطقة صويلح، والذي أسفر عن إصابة بليغة لطفل.

وفي الطرق الخارجية، تم التعامل مع حادثي تدهور لمركبات شحن، أحدهما على طريق جابر الدولي بعد انقلاب حمولة من القمح على المسرب الأيسر، ما تسبب بإعاقة مؤقتة تم رفعها فوراً، والآخر كان لتدهور مركبة شحن فجر اليوم على الطريق الخلفي بالقرب من ساحة الاتحاد باتجاه العقبة و نتج عن الحادث إصابة متوسط.