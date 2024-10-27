بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الرئيس المصري: محادثات لوقف النار في غزة ستنعقد بغضون 10 أيام

منذ 10 ثواني
الرئيس المصري: محادثات لوقف النار في غزة ستنعقد بغضون 10 أيام

وطنا اليوم:قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء الأحد، إن محادثات حول غزة ستنعقد في غضون 10 أيام بشأن تنفيذ وقف فوري مؤقت لإطلاق النار.
وأشار السيسي، في تصريح له، إلى أن مصر اقترحت مبادرة لوقف إطلاق النار ليومين في غزة مقابل إطلاق سراح 4 محتجزين إسرائيليين مع بعض السجناء الفلسطينيين.
كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يوم الأحد، إنه يجب تقديم “تنازلات مؤلمة” لضمان استعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية وحدها لن تحقق أهداف الحرب.
وتشهد العاصمة القطرية الدوحة بداية من اليوم الأحد مباحثات، بمشاركة مدير وكالة المخابرات الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) ديفيد برنيع، لبحث إمكانية استئناف المفاوضات بشأن التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:11

وزيرة التنمية : اللاجئون مسؤولية المجتمع الدولي

19:07

ولي العهد يصل إلى مهرجان الأردن الرابع لسباقات الهجن والشعر النبطي

16:40

بتوجيهات ملكية.. الأردن يرسل طائرتي مساعدات جديدة إلى لبنان

16:26

هيئة الاتصالات : ارتفاع تصنيف الأردن عالمياً بسرعة الإنترنت

16:20

رئيس هيئة الأركان يستقبل قائد الجيش اللبناني

16:16

إعلان أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من منح المغرب

15:51

وفاة سيدة وطفليها إثر حريق كرفان داخل مخيم الزعتري

15:14

انخفاض أسعار 200 سلعة في المؤسسة المدنية بنسبة 10%

15:05

​وزير حرب الاحتلال : استعادة الرهائن تستلزم تنازلات مؤلمة

14:30

250 ألف زائر لمهرجان الرمان والمبيعات تقدر بـ750 ألف دينار في 3 أيام

14:24

والدة الوزير الأسبق سميح المعايطة في ذمة الله

14:18

السعايده والرواجيح يبحثان مشاريع في قطاع الطاقة لمدينة مادبا

وفيات
والدة الوزير الأسبق سميح المعايطة في ذمة اللهوفيات الأحد 27-10-2024وفيات الجمعة 25-10-2024وفيات الخميس 24-10-2024سعد جميل المدفعي في ذمة الله