الرئيس المصري: محادثات لوقف النار في غزة ستنعقد بغضون 10 أيام

وطنا اليوم:قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء الأحد، إن محادثات حول غزة ستنعقد في غضون 10 أيام بشأن تنفيذ وقف فوري مؤقت لإطلاق النار.

وأشار السيسي، في تصريح له، إلى أن مصر اقترحت مبادرة لوقف إطلاق النار ليومين في غزة مقابل إطلاق سراح 4 محتجزين إسرائيليين مع بعض السجناء الفلسطينيين.

كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يوم الأحد، إنه يجب تقديم “تنازلات مؤلمة” لضمان استعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية وحدها لن تحقق أهداف الحرب.

وتشهد العاصمة القطرية الدوحة بداية من اليوم الأحد مباحثات، بمشاركة مدير وكالة المخابرات الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) ديفيد برنيع، لبحث إمكانية استئناف المفاوضات بشأن التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).