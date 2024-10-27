بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

ارتفاع حصيلة مجزرة بيت لاهيا إلى 40 شهيدا

منذ 10 ثواني
ارتفاع حصيلة مجزرة بيت لاهيا إلى 40 شهيدا

وطنا اليوم:قالت مصادر طبية في قطاع غزة إن حصيلة المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قصف مربع سكني في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، الليلة الماضية، ارتفع إلى 40 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، و80 جريحا. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وليلة الأحد أعلنت مصادر طبية عن استشهاد 10 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، الليلة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً يؤوي نازحين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، من عائلة الكحلوت، وسط مناشدات لانتشالهم.
وقصفت طائرات الاحتلال مربعا سكنيا يضم 5 منازل على الأقل قرب الدوار الغربي في بلدة بيت لاهيا، تعود لعائلات أبو شدق، المصري، وسلمان.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:38

حادث دهس لعدد كبير من الأشخاص شمال تل أبيب

11:28

خبير يحذر من تبعات تفجير إسرائيل في جنوب لبنان على الفالق الزلزالي للبحر الميت

11:01

كوكا كولا تسحب 26 مليون زجاجة بسبب الاشتباه بوجود شظايا معدنية

10:51

الكشف عن وثائق سرية كتبها السنوار بخط يده

10:32

ترامب يتعهد بعدم إرسال العسكريين الأمريكيين إلى الخارج للقتال

10:28

وفيات الأحد 27-10-2024

10:23

“صيدلة “عمان الأهلية تشارك بمؤتمر التدريب في الكيمياء الخضراء والاستدامة

10:17

شاهد : صور أقمار اصطناعية للمواقع الإيرانية المستهدفة

10:05

برشلونة يدمر شباك ريال مدريد برباعية في البرنابيو

10:01

189 مليون دولار حجم الميزان التجاري بين الأردن وقطر في 9 أشهر

09:51

وزير الدفاع الأميركي يحذر إيران من الرد على الضربات الإسرائيلية

09:37

هدر الأدوية ونقص المزمنة أبرز تحديات القطاع الصحي

وفيات
وفيات الأحد 27-10-2024وفيات الجمعة 25-10-2024وفيات الخميس 24-10-2024سعد جميل المدفعي في ذمة اللهوفيات الأربعاء 23-10-2024