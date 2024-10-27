ارتفاع حصيلة مجزرة بيت لاهيا إلى 40 شهيدا

وطنا اليوم:قالت مصادر طبية في قطاع غزة إن حصيلة المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قصف مربع سكني في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، الليلة الماضية، ارتفع إلى 40 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، و80 جريحا. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وليلة الأحد أعلنت مصادر طبية عن استشهاد 10 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، الليلة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً يؤوي نازحين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، من عائلة الكحلوت، وسط مناشدات لانتشالهم.

وقصفت طائرات الاحتلال مربعا سكنيا يضم 5 منازل على الأقل قرب الدوار الغربي في بلدة بيت لاهيا، تعود لعائلات أبو شدق، المصري، وسلمان.