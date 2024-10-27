خبير يحذر من تبعات تفجير إسرائيل في جنوب لبنان على الفالق الزلزالي للبحر الميت

وطنا اليوم:حذّر الخبير الجيولوجي طوني نمر من تبعات التفجير الضخم الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في بلدة العديسة في جنوب لبنان معتبرا أنه “عبث بمقدرات الطبيعة” خصوصا مع وقوعه على فالق البحر الميت.

وكتب نمر في حسابه على منصة “إكس”: “بعيدا عن السياسة وضجيج الحرب القائمة على لبنان، ما حصل اليوم (أمس السبت) في العديسة من تفجيرات متتالية ومهولة فعّلت أجهزة رصد الهزات الأرضية في الشمال الإسرائيلي”.

وأضاف: “هو بمثابة العبث مع مقدرات الطبيعة إلى الشمال من منخفض الحولا حيث ينفصل فالق البحر الميت إلى فالقي اليمونة وروم”.

وقال: “إذا كان القرار في هذه الحرب هو عدم وجود محرّمات وضوابط فيما يخص العمليات العسكرية، ينبغي الانتباه من قبل مشغلّي آلات الحرب الاسرائيلية أن التفلت من الضوابط مع قوانين الطبيعة في الأماكن الخاطئة قد يؤدي الى إحتثاث زلازل لا يتوقف تأثيرها على حدود الدول”.

وقد نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس السبت لقطات قيل إنها توثق اكتشاف منشأة عسكرية لـ”حزب الله” تحت الأرض ودمرها باستخدام 400 طن من المتفجرات.

وعلى إثر هذه العملية، انطلقت في شمالي إسرائيل إنذارات بوقوع هزة أرضية وقت التفجير الضخم.