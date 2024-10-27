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ترامب يتعهد بعدم إرسال العسكريين الأمريكيين إلى الخارج للقتال

منذ 4 ثواني
ترامب يتعهد بعدم إرسال العسكريين الأمريكيين إلى الخارج للقتال

وطنا اليوم:أعلن المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أنه لن يرسل العسكريين الأمريكيين إلى دول أجنبية للمشاركة في النزاعات المسلحة في حال فوزه في الانتخابات.
وقال ترامب خلال تجمع لمؤيديه في ولاية بنسلفانيا، يوم السبت: “خلال ولايتي لم تخض الولايات المتحدة أي حروب. وقمنا بتحقيق السلام بفضل القوة. وهذا رائع. أنتم لا يجب أن ترسلوا أطفالكم للحرب ليفجروهم من أجل بلد لم تسمعوا به أصلا”.
وتابع “لن أرسلكم للقتال والموت في الحروب الخارجية الغبية التي لا نهاية لها”.
وأعرب ترامب عن قناعته بأنه في حال فوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، ستنتظر الأمريكيين المشاركة في الحروب في الخارج، قائلا “ستجرنا الى حرب عالمية ثالثة لأنها غير مؤهلة على الإطلاق”.
يذكر أن انتخابات الرئاسة من المقرر أن تجري في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر المقبل، حيث سيواجه الجمهوري دونالد ترامب مرشحة الديمقراطيين، نائبة الرئيس الأمريكي الحالي كامالا هاريس.


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