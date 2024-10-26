صافي أرباح مجموعة كابيتال بنك تنمو بنسبة 34% لنهاية أيلول الماضي لتصل إلى 110 ملايين دينار

السالم: النتائج المالية القوية للمجموعة تعكس رؤيتها الاستراتيجية الطموحة وقدرتها على إدارة مواردها بكفاءة

وطنا اليوم/ عززت مجموعة كابيتال بنك مركزها المالي القوي بتحقيق نتائج مالية متميزة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مسجلةً نمواً في صافي أرباحها، الأمر الذي يؤكد كفاءة استراتيجيتها وقدرتها على مواجهة التحديات في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة.

ووفقاً للبيانات المالية، بلغ صافي أرباح المجموعة من أعمالها الاعتيادية مع نهاية شهر أيلول من العام الجاري قرابة 110 مليون دينار أردني، وبنسبة نمو وصلت إلى 34% مقارنة مع 82 مليون دينار أردني عن ذات الفترة من العام السابق، كما سجلت المجموعة نمواً في صافي الدخل بنسبة 23%، ليصل إلى قرابة 302 مليون دينار مقابل 245 مليون دينار عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت البيانات ارتفاع صافي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 4% لتصل إلى 3.6 مليار دينار مقابل 3.4 مليار دينار مع نهاية العام الماضي، كما ارتفعت صافي إيرادات الفوائد بنسبة 25% لتصل إلى 159.3 مليون دينار لنهاية أيلول الماضي مقابل 127.6 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي.

وفي تعليقه على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك، باسم خليل السالم: “إن الأداء المتميز الذي حققته المجموعة خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام يعكس نجاحنا في تطبيق استراتيجياتنا المدروسة، والتي تركز على تعزيز الاستدامة المالية وتوسيع نطاق أعمالنا إقليمياً، حيث قمنا باتخاذ خطوات محسوبة نحو تنويع قاعدة العملاء وتقديم حلول مبتكرة في مجال الخدمات المصرفية.”

وأرجع السالم هذه النتائج الإيجابية إلى سياسة التكامل بين كابيتال بنك وشركاته التابعة والتي تُغطي أسواقاً عربية حيوية كالسعودية والعراق والإمارات، مُنوهاً إلى نمو المصرف الأهلي العراقي الذي أصبح من أبرز البنوك الخاصة في السوق العراقي، بفضل علاقاته المُتميزة مع عملائه.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك تامر غزالة: “أثبتت نتائجنا لهذا العام أن نهجنا الذي يركز على الابتكار والمرونة التشغيلية هو الأساس الذي نعتمد عليه لتحقيق النمو المستدام، بالإضافة إلى الاستمرار في تطبيق سياسة البنك التحفظية لمواجهة أية مخاطر محتملة. “

وبحسب غزالة، ارتفعت إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 9% مع نهاية أيلول الماضي لتصل إلى 8.3 مليار دينار، مقابل 7.6 مليار دينار مع نهاية العام الماضي، مدعومة بنمو حجم الودائع بنسبة 8.7% لترتفع إلى 5.9 مليارات دينار في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة مع 5.5 مليار دينار في نهاية العام 2023.

وأضاف غزالة: “لقد استثمرنا في تعزيز تقنياتنا المالية وتقديم خدمات رقمية متقدمة، مما أتاح لنا تحسين تجربة العملاء وتوسيع قاعدة المستخدمين. إن استراتيجيتنا لا تقتصر فقط على تحسين الأداء المالي، بل نطمح أيضاً إلى خلق بيئة مصرفية أكثر شمولاً واستدامة. سنواصل العمل على تعزيز موقعنا كأحد أبرز اللاعبين في القطاع المالي الإقليمي، ونعمل على استثمار المزيد في الابتكار والتكنولوجيا لتقديم خدمات مالية تفوق توقعات عملائنا.”

بدوره، قال المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي أيمن أبو دهيم: “حقق المصرف نمواً في جميع مؤشراته المالية، مدعوماً بزيادة في قاعدة عملائه، وارتفاع ثقة العملاء في المصرف، وسمعته الجيدة، وقدرته على تلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات، حيث ارتفعت إجمالي التسهيلات الائتمانية مع نهاية أيلول من العام الجاري لتصل إلى 923 مليون دينار أردني، فيما بلغ إجمالي ودائع العملاء 1.9 مليار دينار أردني في نهاية الربع الثالث”.

ومن الجدير بالذكر بأن وكالة موديز قامت برفع تصنيف كابيتال بنك طويل الأجل من الدرجة (B1) إلى (Ba3) في العام 2024 الأمر الذي يدل على قوة ومتانة كابيتال بنك المالية باعتباره واحداً من أكبر البنوك الموثوقة في الأردن، فيما حصل على جائزة “أفضل بنك رقمي” في الأردن من مجلة Euromoney Magazine، وجائزة “أفضل تطبيق بنكي للهاتف المحمول في الأردن” منMagazine International Business، كما فاز بجائزة أفضل بنك في إدارة النقد في الأردن لعام 2024 من The Digital Banker، وذلك اعترافاً بدوره الريادي بالتركيز على خدمات العملاء والابتكار في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.