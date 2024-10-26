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منصّة زين تجدد رعايتها لمركز قنطرة لتنمية الموارد البشرية في معان

منذ 29 ثانية
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وطنا اليوم_معان، 26 تشرين الأول 2024: جدّدت شركة زين الأردن ومن خلال منصّتها للإبداع (ZINC)، اتفاقية التعاون والرعاية التي تجمعها منذ عدّة أعوام مع مركز قنطرة لتنمية الموارد البشرية في محافظة معان، والتي تقدّم بموجبها مختلف أشكال الدعم لمساندة جهود المركز وتعزيز أهدافه المتمثّلة ببناء قدرات شباب محافظات جنوب المملكة، وإكسابهم المهارات اللازمة وتحفيزهم نحو الريادة والإبداع والابتكار، وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية والاقتصادية، من خلال رعايتها للفعاليات والمبادرات التي يعمل المركز على تنفيذها على مدار العام.

ويأتي دعم منصة زين للإبداع (ZINC) للمركز في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تمكين الشباب في مختلف محافظات المملكة لا سيما في محافظات الجنوب، عبر توفير بيئة حاضنة للإبداع والابتكار، من خلال تنظيم ورش عمل تدريبية في عدّة مجالات، تشمل ريادة الأعمال وآخر ما توصّلت إليه التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب المساهمة بتطوير مختلف البرامج والمبادرات التي ينظّمها المركز بما يسهم بتنمية مهارات الشباب في محافظة معان ومحافظات الجنوب، وتأهيلهم لسوق العمل وتعزيز دورهم في تطوير المجتمع المحلي.

وستتمكن المنصّة بموجب هذه الاتفاقية من مواصلة جهودها لتوفير أفضل الموارد والفرص للشباب في مختلف محافظات المملكة، بما يتماشى مع رؤيتها في دعم وتمكين الشباب الأردني لتحقيق طموحاتهم، وفتح آفاق جديدة أمامهم في مجال ريادة الأعمال، فيما يتزامن تجديد هذه الاتفاقية مع مرور 10 أعوام على انطلاقة منصّة زين للإبداع (ZINC)، والتي نجحت على مدى عقد من الزمان بأن تكون حاضنة للمبدعين والمبتكرين في المملكة في مختلف المجالات، كما ساهمت في إبراز المشهد الريادي الأردني على المستويين المحلي والإقليمي، وتعزيز مكانة الأردن كمركز ريادي في المنطقة.

يُذكر بأن مركز قنطرة لتنمية الموارد البشرية تأسس عام 2012 في محافظة معان بمبادرة من مجموعة من شباب المحافظة، الذين يديرون عملياته ويشرفون على أنشطته منذ إنشائه، ونتيجةً لدوره الفاعل وتميّزه وتقديراً لجهوده في خدمة المجتمع كان قد حصل عام 2017 على وسام الملك عبدالله الثاني للتميز، وتمكّن المركز على مدار الأعوام الماضية من تقديم خدماته لأكثر من 25000 مستفيد من محافظة معان ومحافظات الجنوب، حيث قدّم المركز العديد من البرامج المتخصصة بتنمية المواهب والإبداع وبرامج التمكين الاقتصادي وبرامج تعزيز المشاركة المدنية، ويستقبل المركز الشباب في 3 مواقع رئيسية هي مساحة القنطرة للإبداع، ومركز التدريب واللغات، وحاضنة القنطرة للأعمال.


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