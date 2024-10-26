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عاجل – حماس تقول إنها تتضامن مع إيران وتشيد بتصديها للهجوم الإسرائيلي

منذ 45 ثانية
عاجل – حماس تقول إنها تتضامن مع إيران وتشيد بتصديها للهجوم الإسرائيلي

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