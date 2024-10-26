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أخر المستجدات
16:10
عاجل – حماس تقول إنها تتضامن مع إيران وتشيد بتصديها للهجوم الإسرائيلي
16:01
صافي أرباح مجموعة كابيتال بنك تنمو بنسبة 34% لنهاية أيلول الماضي لتصل إلى 110 ملايين دينار
15:43
منصّة زين تجدد رعايتها لمركز قنطرة لتنمية الموارد البشرية في معان
15:03
في أول نقد ….. لابيد: عدم مهاجمة أهداف استراتيجية في إيران قرار خاطئ
14:31
يديعوت أحرونوت: تقديرات بتعرض الدفاع الجوي الإيراني لأضرار جسيمة
13:26
أكسيوس: إسرائيل حذرت إيران مسبقاً وأخبرتها بالأهداف التي ستهاجمها
13:02
حزب الله يعلن استهداف قاعدة جوية لجيش الاحتلال لأول مرة في تل أبيب
12:54
Orange Jordan’s 5G Services Now Available in All Governorates with “Subscribe & Win with 5G” Currently Underway
12:49
خدمات الجيل الخامس من أورنج الأردن في جميع محافظات المملكة وفرصة الفوز مع حملة “اشترك واربح مع 5G” مستمرة
12:46
توقّع إلغاء استضافة قمة التايمز للجامعات العربية في كانون أول القادم
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عربي دولي
عاجل – حماس تقول إنها تتضامن مع إيران وتشيد بتصديها للهجوم الإسرائيلي
منذ 45 ثانية
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24 ساعة
16:01
صافي أرباح مجموعة كابيتال بنك تنمو بنسبة 34% لنهاية أيلول الماضي لتصل إلى 110 ملايين دينار
15:43
منصّة زين تجدد رعايتها لمركز قنطرة لتنمية الموارد البشرية في معان
15:03
في أول نقد ….. لابيد: عدم مهاجمة أهداف استراتيجية في إيران قرار خاطئ
14:31
يديعوت أحرونوت: تقديرات بتعرض الدفاع الجوي الإيراني لأضرار جسيمة
13:26
أكسيوس: إسرائيل حذرت إيران مسبقاً وأخبرتها بالأهداف التي ستهاجمها
13:02
حزب الله يعلن استهداف قاعدة جوية لجيش الاحتلال لأول مرة في تل أبيب
12:54
Orange Jordan’s 5G Services Now Available in All Governorates with “Subscribe & Win with 5G” Currently Underway
12:49
خدمات الجيل الخامس من أورنج الأردن في جميع محافظات المملكة وفرصة الفوز مع حملة “اشترك واربح مع 5G” مستمرة
12:46
توقّع إلغاء استضافة قمة التايمز للجامعات العربية في كانون أول القادم
12:22
الاحتلال يعتقل كافة الطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان شمال غزة
12:13
الخارجية الأردنية تدين القصف الإسرائيلي على إيران وتدعو لوقف التصعيد
12:05
الجيش الإيراني: مقتل اثنين من جنودنا في هجمات الاحتلال الإسرائيلي
وفيات
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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بني مصطفى تفتتح معرضاً فنياً تشكيلياً للموهوبين في جرش
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