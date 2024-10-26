الاحتلال يعتقل كافة الطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان شمال غزة

وطنا اليوم_أفادت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل كافة الطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحامها لمستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة.

وأكدت مصادر فلسطينية، أن جيش الاحتلال يواصل عمليات تجريف في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة

وأشارت مصادر إلى أن جيش الاحتلال اقتحم ساحة مستشفى كمال عدوان وجمع كل المتواجدين من جرحى ومرافقين في الساحة ويفصل الرجال عن النساء.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، إن أكثر من 150 مريضا وموظفا محاصرين في مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.

وكان أعلن مدير مستشفى كمال عدوان، حسام أبو صفية، أن المستشفى تعرض لاستهداف مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما تسبب في أضرار جسيمة

للمبنى.