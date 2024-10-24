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هاليفي: قد نصل لـ نهاية صعبة للصراع مع حزب الله

منذ 4 ثواني
هاليفي: قد نصل لـ نهاية صعبة للصراع مع حزب الله

وطنا اليوم:قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الخميس، إن هناك احتمالا لبلوغ “نهاية صعبة” للصراع مع ميليشيا حزب الله في لبنان.
وأكد هاليفي، في بيان مصور من عملية تقييم أمني في قطاع غزة أمس الأربعاء: “في الشمال، هناك احتمال للتوصل إلى نهاية صعبة. لقد قمنا بتفكيك سلسلة القيادة العليا لحزب الله بشكل كامل”.
ووفق ما نقلته “القناة 12” العبرية، أضاف رئيس الأركان في حديثه أن “القضاء على السنوار لم يكن مخططا له، لكنه جاء نتيجة هزيمة (لواء رفح)”.
وأضاف: “ها هو يأتي إنجاز آخر يتمثل بسقوط جباليا، وسقوط مخيم جباليا، مما يشكل انهياراً آخر على الصعيدين المادي والتوعوي. وإذا ما تمكّنا من قتل قائد لواء شمال قطاع غزة فسيؤدي ذلك إلى انهيار آخر. وتتكرر هذه الإجراءات مرة تلو الأخرى، وهذا الضغط المتواصل إنما يجعلنا أقرب من تحقيق الإنجازات”.
وشنت إسرائيل الحملة العسكرية على لبنان بهدف معلن وهو ضمان عودة عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى شمال إسرائيل بعد أن اضطروا لمغادرة المنطقة بسبب تبادل إطلاق النار المستمر عبر الحدود مع حزب الله منذ أكثر من عام.
وتقصف إسرائيل منذ شهر جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت وسهل البقاع، وأرسلت قوات برية بالقرب من الحدود.
وتقول السلطات اللبنانية إن أكثر من 2500 قتلوا في الضربات الإسرائيلية على البلاد، كما اضطر أكثر من مليون للنزوح.


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