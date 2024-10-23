الرئيس الإيراني يتوعد الاحتلال برد صارم لا يصدق في حال مهاجمة بلاده

وطنا اليوم:توعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الاحتلال الإسرائيلي في حال مهاجمة بلاده.

وقال بزشكيان الأربعاء: “إن الكيان الصهيوني سيتلقى ردا صارما لا يصدق في حال ارتكابه أي أخطاء ضد بلادنا”.

ونوه الى أن استمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان لم يبق خيارا لمحور المقاومة غير الرد عليه.

وأشار الى أن الكيان الصهيوني يواصل جرائمه بسبب الدعم الغربي، لافتا الى أن ممارساته تهدف إلى إحراق المنطقة بأكملها.

الى ذلك قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ان أي اعتداء على المنشآت النووية الإيرانية سيقابل برد مدمر وان قدراتنا الدفاعية والأمنية بلغت مستوى يمكننا من التصدي لأي تهديد