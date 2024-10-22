معاريف”: عمال ميناء حيفا يتلقون رسائل تهديد تطالبهم بتركه قبل قصفه

وطنا اليوم_أفادت صحيفة “معاريف” العبرية، يوم الاثنين، بتلقي عمال في ميناء حيفا بشمال إسرائيل رسائل تفيد باختراق نظام الميناء وتطالبهم بمغادرة المكان الذي سيكون هدفا لهجوم صاروخي.

وقالت الصحيفة إن مئات من عمال الميناء الواقع على ساحل البحر المتوسط شمال إسرائيل تلقوا الاثنين رسائل نصية على هواتفهم تفيد باختراق نظام الميناء.

وجاء في الرسالة: “اخترقنا ميناء حيفا ونعلم أنكم من العاملين هناك.. نمنحكم وقتا قصيرا لمغادرة الميناء.. الميناء سيكون أحد أهداف صواريخنا”، وفق المصدر.

وردا على ذلك، قالت إدارة ميناء حيفا في بيان إن “عددا من موظفي الميناء تلقوا رسائل نصية تتضمن حربا نفسية”.

وأضافت: “لم يلحق أي ضرر بالعمل الحالي للميناء وهو يعمل كالمعتاد ووفقا لتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن والهيئة الوطنية للأمن السيبراني”.

وتابعت قائلة: “يجب التأكيد على أنه لم يحدث أي اختراق لأنظمة أمن المعلومات بالميناء”.

من جانبه، نقل موقع “سروغيم” العبري عن مصادر أمنية إسرائيلية لم يسمها ادعى أن “مجموعة قرصنة موالية لإيران تقف وراء الرسائل النصية القصيرة”.