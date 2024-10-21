“تعديل” في مطار بيروت بعد غارة إسرائيلية قريبة منه

قررت سلطات مطار بيروت الدولي، ليل الإثنين، تغيير مدرج هبوط طيران الشرق الأوسط، بسبب قربه من مكان الغارة التي استهدفت منطقة الأوزاعي في الضاحية الجنوبية.

وقال مصدر أمني لبناني لوكالة “فرانس برس”، طالبا عدم ذكر اسمه: “تم تغيير مدرج هبوط طيران الشرق الأوسط بسبب قرب المدرج الرئيس من مكان الغارة التي استهدفت الأوزاعي”.

وفي وقت سابق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، بوقوع “غارة شنها طيران العدو الإسرائيلي على منطقة الأوزاعي”، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي يستهدف فيها هذا الحي منذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل.

وقال مصدر في الهيئة الصحية الإسلامية، وهي هيئة إسعاف تابعة لحزب الله، لوكالة “فرانس برس”، إن 3 أشخاص على الأقل قتلوا في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت حي الأوزاعي.

كما قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 4 أشخاص من بينهم طفل قتلوا وأصيب 24، الإثنين، في ضربة إسرائيلية قرب مستشفى رفيق الحريري في بيروت.

وتشير السلطات اللبنانية إلى أن الحملة الإسرائيلية تسببت في نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص عدة مرات.

وتقول إسرائيل إن هدفها طرد حزب الله من معاقله في الضاحية الجنوبية لبيروت ومن منطقة الحدود، حتى يتمكن عشرات الآلاف من الإسرائيليين من العودة إلى منازلهم التي أجبروا على الفرار منها على مدار العام الماضي.