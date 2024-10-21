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القسام: مقتل أسيرة إسرائيلية في ظروف غامضة

منذ 20 ثانية
FILE PHOTO: Israeli soldiers operate in the Gaza Strip amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Islamist group Hamas, in this handout picture released on January 21, 2024. Israel Defense Forces/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY/File Photo

وطنا اليوم:أكد مصدر قيادي في كتائب القسام اليوم الاثنين مقتل أسيرة إسرائيلية بشمال قطاع غزة مؤخرا في ظروف غامضة بإحدى مناطق القتال.
وأضاف أن التحقيق جارٍ لمعرفة أسباب الحادثة، مشددا على أن كتائب القسام لا تنوي نشر اسم الأسيرة القتيلة لأسباب أمنية.
ولم يوضح المصدر مكان مقتل الأسيرة الإسرائيلية، لكن جيش الاحتلال بدأ منذ 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري عملية عسكرية جديدة في مخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة في شمال القطاع ترافقت مع قصف عنيف خلّف مئات الشهداء والجرحى.
وفي مرات سابقة أعلنت كتائب القسام مقتل أسرى إسرائيليين نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف الذي طال مختلف مناطق قطاع غزة.
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن 107 إسرائيليين ما زالوا محتجزين في غزة، أكثر من 50 منهم ما زالوا على قيد الحياة، في حين لم تؤكد المقاومة الفلسطينية أعداد المحتجزين الأحياء والموتى لديها.
يذكر أنه مطلع سبتمبر/أيلول الماضي قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تحرير الأسرى بالضغط العسكري بدلا من إبرام صفقة سيعني عودتهم داخل توابيت، وذلك بعد استعادة الجيش الإسرائيلي جثث 6 محتجزين عثر عليهم في نفق برفح جنوبي قطاع غزة.


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