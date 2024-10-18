بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

أجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق

منذ ساعة واحدة
أجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق

وطنا اليوم:تكون الأجواء اليوم الجمعة، خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة والأجزاء الوسطى الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يومي السبت والأحد، خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
وتنخفض الاثنين، درجات الحرارة قليلا مع استمرار الأجواء خريفية لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض من الغيوم على ارتفاعات منخفضة وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 25 – 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 – 12، وفي المرتفعات الشمالية 21 – 11، وفي مرتفعات الشراة 22 – 10، وفي مناطق البادية 28 – 13، وفي مناطق السهول 25 – 14، وفي الأغوار الشمالية 32 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 34 – 21، وفي البحر الميت 32 – 20، وفي خليج العقبة 32 – 21 درجة مئوية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:33

الكوفحي يكتب : الشهادة لن تُسقط الراية

11:36

إصابة جنديين إسرائيليين في إطلاق نار بمنطقة البحر الميت

11:09

الصفدي : الإعلام التقليدي فقد الكثير من دوره وأدواته

10:35

الأردن يقود جهود دولية لدعم الأونروا ويحذر من تعطيل عملها

10:29

كيم جونغ أون: تفجير الطرق يمثل نهاية العلاقة الضارة مع سول

10:19

ما علاقة مسدس السنوار بجندي إسرائيلي قُتل قبل 6 سنوات

10:12

كاتس يهاجم غوتيريش مجددا: يقود سياسة معادية لإسرائيل ولليهود

09:56

وفيات الجمعة 18-10-2024

09:48

الأردن ورومانيا يبحثان جهود إنهاء التصعيد بالمنطقة ومنع حرب شاملة

09:38

زهدي جانبيك يكتب: خدمة العلم مرة اخرى

09:36

وزارة السياحة والآثار تعقد ورش توعوية وتثقيفية عن سرطان الثدي

09:30

الاحتلال الإسرائيلي يقر : قتل السنوار كان صدفة

وفيات
وفيات الجمعة 18-10-2024وفيات الخميس 17-10-2024الإعلامية آمنة طبيشي في ذمة اللهالفايز ينعى النائب السابق حمدية القويدروفيات الثلاثاء 15-10-2024