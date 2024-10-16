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65 شهيدا و140 مصابا بـ6 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

منذ 15 ثانية
65 شهيدا و140 مصابا بـ6 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 42,409، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 99,153 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 6 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 65 مواطنا، وإصابة 140 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم


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