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وزير الشباب يلتقي أسرة أكاديمية القوة للرماية بالقوس لبحث سبل تطوير الرياضة في المملكة

منذ 3 ثواني
وزير الشباب يلتقي أسرة أكاديمية القوة للرماية بالقوس لبحث سبل تطوير الرياضة في المملكة

وطنا اليوم_استقبل وزير الشباب، المهندس يزن الشديفات، اليوم، وفداً من أسرة أكاديمية القوة للرماية بالقوس، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة آفاق تطوير رياضة الرماية بالقوس في المملكة، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والأكاديمية لدعم هذه الرياضة.

 

وأبدى الشديفات استعداد الوزارة لتقديم كل أشكال الدعم لرياضة الرماية بالقوس، مؤكداً أهمية هذه الرياضة في صقل مواهب الشباب وتنمية مهاراتهم، بما يسهم في رفع اسم المملكة الأردنية الهاشمية في المحافل الرياضية العالمية.

 

وعبّرت أكاديمية القوة للرماية عن شكرها وتقديرها لوزير الشباب على الاستقبال الحافل، مثمنةً حديثه الصريح والبناء حول ضرورة دعم الأنشطة الرياضية وتنميتها بين الشباب، من أجل بناء جيل رياضي قادر على تحقيق الإنجازات ورفع راية الوطن في مختلف البطولات الدولية.

 

وأكد الطرفان على مواصلة العمل المشترك لتنفيذ المبادرات المستقبلية، التي تساهم في تعزيز حضور رياضة الرماية بالقوس بين الشباب الأردني، وتطويرها بما يحقق التميز والريادة في هذا المجال.


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