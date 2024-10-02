جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط خلال المعركة في لبنان

وطنا اليوم:اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بمقتل ضابط كوماندوز في وحدة إيغوز خلال معارك جنوب لبنان.

ووفق الاحتلال فإن الضابط برتبة نقيب ويدعى ايتان اوستر، وهو قائد الوحدة نفسها.

كانت مصادر إعلامية عبرية في وقت سابق أفادت بمقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 20 في كمين لمقاتلي حزب الله في بلدية العديسة، مضيفة أن مروحيات إسرائيلية أطلقت النار قرب الحدود لإجلاء الجنود الجرحى والقتلى.