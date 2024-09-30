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تدفق مستمر.. 100 ألف شخص فروا من لبنان تجاه سوريا

منذ 7 ثواني
تدفق مستمر.. 100 ألف شخص فروا من لبنان تجاه سوريا

وطنا اليوم:أفاد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الإثنين، بأن نحو 100 ألف شخص فروا من لبنان تجاه سوريا هربا من الغارات الإسرائيلية.
وكتب غراندي عبر منصة إكس: “عدد الأشخاص الذين عبروا إلى سوريا من لبنان هربا من الغارات الإسرائيلية بلغ 100 ألف، من لبنانيين وسوريين” مضيفا أن “التدفق مستمر”.
وأضاف أن “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين متواجدة في 4 نقاط عبور” لمساعدة هؤلاء الأشخاص، “إلى جانب السلطات المحلية والهلال الأحمر السوري”.
كما أشار ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المنطقة قبل ذلك بيوم إلى أن النسبة بين هؤلاء الفارين هي 80 بالمئة من السوريين العائدين إلى بلدهم مقابل 20 بالمئة من اللبنانيين الفارين من بلدهم.
وكثف الجيش الإسرائيلي قصفه على لبنان اعتبارا من 23 سبتمبر معلنا أن الهدف هو السماح بعودة سكان شمال اسرائيل الذين نزحوا بسبب تبادل النيران مع حزب الله.
وأدت هذه الضربات الى حركة نزوح كبرى داخل لبنان والى سوريا.
وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الأحد، عن عملية طارئة لتقديم المساعدات الغذائية لمليون شخص متضرر من النزاع في لبنان.
وقال ماثيو هولينغوورث مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان إنه “مع تفاقم الأزمة، نستعد لمساعدة ما يصل إلى مليون شخص، عبر تقديم المال نقدا والمساعدة الغذائية” داعيا المجموعة الدولية الى المساهمة بحوالى 105 ملايين دولار لتمكين المنظمة من تنظيم تمويل هذه العمليات حتى نهاية السنة.


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