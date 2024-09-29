بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

بغارة جديدة على الضاحية .. إسرائيل تزعم اغتيال قيادي أبو علي رضا

منذ ساعتين
بغارة جديدة على الضاحية .. إسرائيل تزعم اغتيال قيادي أبو علي رضا

وطنا اليوم:نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري أنه نفذ عملية اغتيال جديدة لقيادي في حزب الله بالضاحية الجنوبية وأنه بصدد التحقق من مصيره.
وقالت القناة 14 الإسرائيلية: المستهدف بغارة الضاحية قبل قليل هو القيادي أبو علي رضا قائد وحدة بدر
واعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، القضاء على عشرة من القيادة العسكرية العليا لـ””، باستثناء ناج وحيد، هو ، “قائد وحدة بدر” التابعة لجبهة جنوب لبنان.
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه بمنصة “إكس”، شجرة لسلسلة القيادة العسكرية لميليشيا “حزب الله” بعد اغتيال الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، الجمعة.
وقد حمل كل من فيها علامة “تم القضاء عليه”، باستثناء فرد واحد هو أبو علي رضا “قائد وحدة بدر” التابعة لجبهة الجنوب.

من هو أبو علي رضا؟
يُلقب أبو علي رضا عباس بـ”الحاج أبو حسين باريش”، ويتولى قيادة وحدة “بدر”، وهي أحد أبرز التشكيلات العسكرية في ميليشيا “حزب الله”.
وأشارت تقارير إسرائيلية إلى توليه قيادة وحدة “الرضوان” النخبوية، خلفاً لإبراهيم عقيل الذي اغتالته إسرائيل في الـ20 من سبتمبر/ أيلول الحالي.
وتشير التقارير إلى أنه يبلغ من العمر 60 عاماً، وينحدر من بلدة باريش في قضاء صور جنوب لبنان.
وحسب التقارير، نجا أبو علي رضا في تسعينيات القرن الماضي من محاولة اغتيال مع إبراهيم عقيل، وتدرّج في مناصب عسكرية متعددة ضمن هيكلية “حزب الله”، ليصبح من أبرز ضباط العمليات في محور الجنوب.
ويُصنف أبو علي رضا ضمن الجيل الثالث من قيادات ميليشيا حزب الله، وتلقى تدريبات عسكرية متقدمة في إيران.
يحرص أبو علي رضا على عدم الخروج للعلن، وعندما يظهر يكون متستراً أو مغطى الوجه ليشرح مهام أو أهدافاً أو معلومات عسكرية تخص الحزب


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:55

عندما خالف الملالي سقط من برجه العالي

16:50

كيف يقود الذكاء الاصطناعي وحوسبة الكم إلى بيئات تعليمية تفوق الخيال؟

16:45

وفاة طفل عقرته كلاب ضالة في مادبا

16:17

ميقاتي: عملية النزوح الأخيرة قد تكون الأكبر في لبنان

16:11

جامعة البترا والشركة الأردنية لإنتاج الأدوية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز البحث والتطوير في الصناعات الدوائية

16:08

أهالي ونشطاء مخيم سوف يقرأون تجربة الأحزاب السياسية ويقيمون نتائج مشاركتها الانتخابية

16:01

الحنيفات : كل فرد في الأردن يهدر 101 كيلو من الطعام سنويا

15:34

هل ستثأر إيران لاغتيال حلفائها

15:00

مجازر غزة تتواصل ومأساة السكان تتعاظم

14:45

حزب الله ينعى رسميا القيادي بالحزب علي كركي

14:37

انتشال جثة نصر الله من موقع الضربة بالضاحية الجنوبية

14:13

السفير الماليزي يزور مخيم حطين لتوزيع مساعدات لـ1400 أسرة

وفيات
وفيات الأحد 29-9-2024وفيات الجمعة 27-9-2024وفيات الخميس 26-9-2024وفيات الأربعاء 25-9-2024وفيات الثلاثاء 24-9-2024