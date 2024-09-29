بغارة جديدة على الضاحية .. إسرائيل تزعم اغتيال قيادي أبو علي رضا

وطنا اليوم:نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري أنه نفذ عملية اغتيال جديدة لقيادي في حزب الله بالضاحية الجنوبية وأنه بصدد التحقق من مصيره.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية: المستهدف بغارة الضاحية قبل قليل هو القيادي أبو علي رضا قائد وحدة بدر

واعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، القضاء على عشرة من القيادة العسكرية العليا لـ””، باستثناء ناج وحيد، هو ، “قائد وحدة بدر” التابعة لجبهة جنوب لبنان.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه بمنصة “إكس”، شجرة لسلسلة القيادة العسكرية لميليشيا “حزب الله” بعد اغتيال الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، الجمعة.

وقد حمل كل من فيها علامة “تم القضاء عليه”، باستثناء فرد واحد هو أبو علي رضا “قائد وحدة بدر” التابعة لجبهة الجنوب.

من هو أبو علي رضا؟

يُلقب أبو علي رضا عباس بـ”الحاج أبو حسين باريش”، ويتولى قيادة وحدة “بدر”، وهي أحد أبرز التشكيلات العسكرية في ميليشيا “حزب الله”.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى توليه قيادة وحدة “الرضوان” النخبوية، خلفاً لإبراهيم عقيل الذي اغتالته إسرائيل في الـ20 من سبتمبر/ أيلول الحالي.

وتشير التقارير إلى أنه يبلغ من العمر 60 عاماً، وينحدر من بلدة باريش في قضاء صور جنوب لبنان.

وحسب التقارير، نجا أبو علي رضا في تسعينيات القرن الماضي من محاولة اغتيال مع إبراهيم عقيل، وتدرّج في مناصب عسكرية متعددة ضمن هيكلية “حزب الله”، ليصبح من أبرز ضباط العمليات في محور الجنوب.

ويُصنف أبو علي رضا ضمن الجيل الثالث من قيادات ميليشيا حزب الله، وتلقى تدريبات عسكرية متقدمة في إيران.

يحرص أبو علي رضا على عدم الخروج للعلن، وعندما يظهر يكون متستراً أو مغطى الوجه ليشرح مهام أو أهدافاً أو معلومات عسكرية تخص الحزب