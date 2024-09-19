حزب الله ينعى 20 مقاتلا قضوا بانفجار أجهزة الاتصال

وطنا اليوم:نعى حزب الله اللبناني 20 مقاتلا قضوا في انفجار أجهزة اتصال لاسلكية يوم أمس، بحسب الجزيرة.

وكان مصدر أمني قال إن انفجار أجهزة الاتصال في لبنان سببه اختراق بوساطة تقنية لاسلكية، موضحا أن الانفجار شمل مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع وجنوب لبنان.

ونقلت رويترز عن مصدر أمني أن حزب الله اشترى أجهزة اللاسلكي المحمولة قبل 5 أشهر في وقت شرائه أجهزة البيجر تقريبا، في حين نقل موقع أكسيوس عن مصدرين أن إسرائيل فجرت آلاف أجهزة الاتصال اللاسلكية التي يستخدمها أعضاء حزب الله.