بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الأردن يدين اقتحام نتنياهو وسموتريتش للأغوار الفلسطينية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض المحتلة

منذ دقيقتين
الأردن يدين اقتحام نتنياهو وسموتريتش للأغوار الفلسطينية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض المحتلة

وطنا اليوم_دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش للأغوار الفلسطينية المحتلة، وما صاحبها من إدعاءات باطلة واختلاق لأخطار بهدف توسيع سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعبر الدعوة إلى توسيع الاستيطان وغيرها من الإجراءات غير القانونية، مؤكدة بأنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.

 

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة المطلق واستنكارها الشديد لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي الداعية إلى توسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، في تحد فاضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصاً القرار ٢٣٣٤ الداعي لوقف إسرائيل الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء المستوطنات وتوسيعها.

 

وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة، والتصعيد في الضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:06

وزير الخارجية في مدريد للمشاركة في اجتماع بشأن “تنفيذ حل الدولتين”

23:05

أميركا تقر صفقة محتملة لبيع مقطورات نقل دبابات لإسرائيل

21:43

أرداه قتيلاً في العقبة.. اثر خلاف

20:39

شروط السماح للموظفين بالعمل خارج أوقات دوامهم

20:18

إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات من المخدرات قادمة من سوريا

20:15

الأردن يتقدم 44 مركزا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي

19:53

معارك مالي تشهد سقوط مقاتلين مخضرمين من فاغنر

19:45

إعلام إسرائيلي يكشف توالي استقالات مسؤولين أمنيين

19:32

12 مصابا بانفجار سيارة مفخخة بالرملة

19:28

حزب إرادة يعلن أسماء نوابه وموعد إستقبال التهاني في مقر الحزب صور وأسماء

19:22

ضبط 150 ألف حبّة مخدِّرة أُخفيت بثلاجة حافظة داخل مستودع في عمّان

19:19

تفاصيل رفع الضريبة على السيارات الكهربائية والدخان والمعسل

وفيات
رئيس الوزراء ينعى وزير الزراعة الأسبق طراد الفايزالأعيان ينعون زميلهم الأسبق طراد الفايزوفيات الخميس 12-9-2024وفيات الأربعاء 11-9-2024وفيات الثلاثاء 10-9-2024