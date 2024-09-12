بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

في مأساة جديدة.. سيول عارمة وأمطار غير مسبوقة تفاقم بؤس اليمنيين

منذ 13 ثانية
A Yemeni man walks through a pond of muddy water in a camp for displaced people following recent heavy flooding that hit the area of al-Khokha in Yemen's Hodeida governorate on September 1, 2024. - Landslides triggered by torrential rains crashed through western Yemen the past two weeks, with climate change increasing the frequency and intensity of seasonal rains in the Yemeni highlands, much of which are controlled by the Huthi rebels. (Photo by Khaled ZIAD / AFP) / “The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by Khaled ZIAD has been modified in AFP systems in the following manner: [September 1] instead of [August 23]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.”

وطنا اليوم:تشهد المرتفعات الغربية في اليمن هطول أمطار موسمية غزيرة، لكن الظروف الجوية هذا العام كانت “غير مسبوقة”.
قرب منزله المهدّم، يبكي أبو إبراهيم ابنه وأحفاده السبعة الذين قضوا جراء فيضانات ضربت مؤخرا اليمن حيث تتسبب الأمطار “غير المسبوقة” في زيادة البؤس في بلد فقير مزقته الحرب.
يشير الرجل الذي غزا الشيب لحيته، إلى جدران منهارة، هي كلّ ما تبقى من المنزل الجبليّ الذي اجتاحته سيول عارمة، ويحاول حبس دموعه وهو يستذكر انهيار منزل ابنه.
ويقول أبو إبراهيم الذي يعيش على مقربة من المكان مع زوجته، لوكالة فرانس برس، “كنا نسمع أصوات الانهيارات والأمطار بكثافة. بعد ذلك، رأت زوجتي أن منزل إبراهيم لم يعد موجودا، فصرخت بصوت عال: إبراهيم جرفته السيول هو وأولاده”.
وليست هذه العائلة الوحيدة التي قضت أو تشرّدت بسبب الأمطار الموسمية هذا العام والتي يقول خبراء إنها تزداد شدّة سنة بعد سنة نتيجة التغيّر المناخي.
وقُتل نحو مئة شخص في أنحاء اليمن في الأسابيع الأخيرة، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام نشرتها الأمم المتحدة.
ونهاية آب/أغسطس، اجتاحت فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة محافظة المحويت في غرب اليمن ما أسفر عن فقدان أو مقتل أكثر من 40 شخصا، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الذي أشار إلى أن عشرات المنازل دُمّرت في المنطقة ما أرغم 215 عائلة إلى النزوح.
وكان 60 شخصا لقوا مصرعهم في فيضانات بدأت أواخر تموز/يوليو، بحسب الأمم المتحدة.
وأثّرت الأمطار والسيول على أكثر من 560 ألف شخص في أنحاء البلاد منذ أواخر تموز/يوليو، وفق المنظمة الدولية للهجرة التي أطلقت نداء عاجلا لجمع 13,3 مليون دولار للاستجابة لحاجات المتضررين.
وقال القائم بأعمال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن مات هوبر إن “حجم الدمار مروّع، ونحن بحاجة ماسة إلى تمويل إضافي”.
وتشهد المرتفعات الغربية في اليمن هطول أمطار موسمية غزيرة، لكن الظروف الجوية هذا العام كانت “غير مسبوقة”، بحسب هوبر.
ففي ملحان، جرفت السيول والانهيارات الأرضية المنازل ودفنت عددا من سكانها.
ويقول عبدالله الملحاني، وهو جار إبراهيم المحويتي الذي قضى مع أبنائه، “سمعنا أصوات الانهيارات من الجبال”.
ويستذكر كيف سأله أبو إبراهيم عما إذا كان رأى ابنه وأولاده، فقال “خرجنا ولم نجد أحدا، اختفوا جميعا. جرفتهم السيول والصخور”.
وكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن على منصة “إكس” أن إيصال المساعدات للمتضررين كان “شبه مستحيل” بسبب “الطرق المتضررة والعائمة”، مرفقا المنشور بصور تُظهر جِمالا تحمل صناديق مساعدات على طرق جبلية وعرة.
وتسبّبت فيضانات اليمن بتدمير منازل ونزوح آلاف الأسر وألحقت أضرارا بالبنية التحتية الحيوية بما في ذلك المراكز الصحية والمدارس والطرق.
ويعاني أفقر بلدان شبه الجزيرة العربية أصلا من زيادة معدلات سوء التغذية وأعداد الإصابات بالكوليرا نتيجة السيول.
ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا اندلع مع سيطرة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران على مناطق شاسعة في شمال البلاد بينها العاصمة صنعاء. في العام التالي، تدخّلت السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للحكومة اليمنية، ما فاقم النزاع الذي أوقع مئات آلاف القتلى. وأدّت الحرب إلى إغراق البلاد في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة.
وحذّرت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي من أن الوضع قد يتفاقم في الأشهر المقبلة. وتوقّعت أن “تشهد المرتفعات الوسطى والمناطق الساحلية على البحر الأحمر وأجزاء من المرتفعات الجنوبية مستويات (متساقطات) غير مسبوقة تتجاوز 300 ملم”.
وقالت الباحثة مها الصالحي في مؤسسة “حلم أخضر”، وهي منظمة بيئية يمنية، إن “تغيّر المناخ لا يؤدي إلى زيادة وتيرة الفيضانات فحسب، إنما يجعلها أكثر شدة”.
وشرح الوكيل المساعد لقطاع الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد لدى سلطات الحوثيين محمد حميد أن زيادة وتيرة الأمطار وشدّتها في اليمن تكشفان بوضوح تداعيات التغير المناخي.
وقال “منذ أيار/مايو 2015 وحتى هذا العام، شهدت البلاد حوالى تسعة أعاصير، وهذه ظاهرة لم تكن موجودة من قبل في اليمن”.
وأضاف “ندخل في شهر تشرين الأول/أكتوبر قريبا وعلينا أن نستعد لظاهرة الأعاصير”.
وأشار الباحث في معهد “تشاتام هاوس” البريطاني كريم الجندي إلى أن تهالك البنية التحتية في اليمن وضعف قدرات الاستجابة للكوارث نتيجة سنوات من النزاع، يزيدان من التهديد الذي يمثّله تغير المناخ.
وقال خبير المناخ: “واقعة تساقط أمطار أكثر غزارة مقرونة ببلد غير مستقر نتيجة الحرب، يعرّضان اليمن بشكل استثنائي لهطول أمطار غير مسبوقة، ما أدى إلى فيضانات كارثية في العديد من المحافظات”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:30

34 شهيدا بـ3 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

11:24

لبنان يستعد للحرب.. تجهيز 150 مستشفى للطوارئ على وقع تواصل المواجهات

11:19

السعودية تلقي القبض على 12 سوريا بعد انتشار مقطع مصور لهم.. ما القصة؟

11:16

رئيس الوزراء ينعى وزير الزراعة الأسبق طراد الفايز

11:13

الأعيان ينعون زميلهم الأسبق طراد الفايز

10:36

بنك ABC يحصد أربعة ألقاب مرموقة ضمن جوائز مجلة جلوبال فاينانس لأفضل البنوك في إدارة الخزانة والنقد في العالم للعام 2024

10:32

عمان الأهلية توقع اتفاقية تعاون مع أكاديمية رؤيا للتدريب الإعلامي لتقديم دورات ودبلومات معتمدة

10:28

وفيات الخميس 12-9-2024

10:25

راصد: حجم الشفافية في الانتخابات أغلق كل أبواب التشكيك

10:22

وفاة سيدة إثر إصابتها بحريق اندلع في منزلها بمعان

10:17

البنك المركزي يطرح سندات خزينة بالمزاد بقيمة 200 مليون دينار

10:07

التداول العقاري في الأردن ينخفض 4% الشهر الماضي

وفيات
رئيس الوزراء ينعى وزير الزراعة الأسبق طراد الفايزالأعيان ينعون زميلهم الأسبق طراد الفايزوفيات الخميس 12-9-2024وفيات الأربعاء 11-9-2024وفيات الثلاثاء 10-9-2024