“المستقلة للانتخاب”: بدء عمليات الفرز في 17 دائرة انتخابية

وطنا اليوم_أكدت الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة أن عمليات فرز أصوات المقترعين بدأت في 17 دائرة انتخابية.

وأعلن عن انتهاء جميع عمليات الاقتراع في المملكة، فيما تواصل لجان الفرز العمل لإصدار نتائج الانتخابات.

وأشار إلى أن النسبة العامة للاقتراع في مختلف مناطق المملكة بلغت 32.25 بالمئة.

وأفاد بإحالة 44 مخالفة وتجاوزات للادعاء العام خلال ساعات الاقتراع.

وبين أن من أبرز التجاوزات كانت خرق سرية التصويت وتطاول على اللجنة، وضبط أداة حادة مع مواطن وشراء الأصوات.

ولفت الرواشدة إلى ورود 5 اعتراضات التي ترافق محاضر الاقتراع والفرز، 4 بالمفرق وواحد في الزرقاء.

أُغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات النيابية 2024 في الموعد المحدد وفق قانون الانتخاب في تمام السابعة من مساء الثلاثاء.