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أبو عبيدة: منفذ عملية معبر الكرامة أحد أبطال طوفان الأقصى

منذ 4 ساعات
أبو عبيدة: منفذ عملية معبر الكرامة أحد أبطال طوفان الأقصى

وطنا اليوم:علق الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، على عملية إطلاق النار التي نفذها سائق شاحنة أردني على الجانب الآخر من جسر الملك حسين وأدت إلى استشهاده ومقتل 3 مستوطنين.
وقال أبو عبيدة في تغريدة عبر قناته على تلغرام، إن “كتائب القسام تبارك العملية البطولية والنوعية على معبر الكرامة التي نفذها الشهيد الأردني البطل (ماهر الجازي) أحد أبطال طوفان الأقصى”.
وأشار إلى أن عناصر القسام أدوا صلاة الغائب على الشهيد الجازي في كمائنهم وثغورهم في قطاع غزة .


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