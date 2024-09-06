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الأونروا: تطعيم 160 ألف طفل ضد الشلل جنوب غزة

6 سبتمبر 2024
الأونروا: تطعيم 160 ألف طفل ضد الشلل جنوب غزة

وطنا اليوم:قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، إن فرقها وصلت إلى أكثر من 160 ألف طفل الخميس في اليوم الأول من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال جنوب قطاع غزة.
وأضافت الوكالة الأممية، في منشور على منصة “إكس” اليوم الجمعة، أن آلاف الأسر الفلسطينية توجهت إلى المرافق الصحية لتلقي اللقاحات من الفرق الطبية التابعة للأونروا (جنوب القطاع)”.
وشددت أنه “تم الوصول إلى أكثر من 160 ألف طفل في اليوم الأول من حملة التطعيم (الخميس) ضد شلل الأطفال في المناطق الجنوبية من غزة”.
وتابعت: “اليوم سنواصل تطعيم أكبر عدد ممكن من الأطفال”.
والخميس، بدأت المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال جنوب قطاع غزة، بعد الانتهاء من تطعيم أكثر من 189 ألف طفل في وسط القطاع، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.


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