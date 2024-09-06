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الضفة .. ظلام دامس بأحياء في جنين جراء عمليات جيش الاحتلال

6 سبتمبر 2024
الضفة .. ظلام دامس بأحياء في جنين جراء عمليات جيش الاحتلال

وطنا اليوم_انقطع التيار الكهربائي، مساء الخميس، عن عدة أحياء في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية.

 

وذكر شهود عيان، لمراسل الأناضول، أن الظلام حلّ في عدد من أحياء جنين ومخيمها إثر تدمير الجيش الإسرائيلي لبعض شبكات وخطوط الكهرباء هناك.

 

وفي وقت سابق الخميس، استنكرت شركة توزيع كهرباء الشمال “الاعتداء الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال على مقر فرع الشركة وآلياتها في جنين”.

 

وقالت الشركة، في بيان، إن “قوات الاحتلال شرعت منذ بدء عمليتها العسكرية في أعمال تدمير وتكسير للآليات المتواجدة وتعطيلها وخروجها عن العمل”.

 

ولليوم الـ9 على التوالي، يُواصل الجيش الإسرائيلي هجوما على مدينة ومخيم جنين، يترافق مع إرسال تعزيزات عسكرية بشكل متواصل، وإجبار عائلات فلسطينية على الخروج من منازلها قسرا.

 

يأتي ذلك ضمن عملية عسكرية بدأها الجيش في عدة مدن ومخيمات شمالي الضفة، في 28 أغسطس/ آب الماضي، ولا تزال متواصلة في مدينتي جنين وطولكرم ومخيميهما.


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