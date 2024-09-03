الملك يرعى افتتاح معرض معدات العمليات الخاصة سوفكس 2024

وطنا اليوم:رعى جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة بالعقبة، اليوم الثلاثاء، افتتاح معرض معدات العمليات الخاصة سوفكس 2024، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وحيت جلالته ثلة من حرس الشرف لدى وصوله موقع الافتتاح، الذي حضره سمو الأمير فيصل بن الحسين، مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، وسمو الأمير هاشم بن الحسين، وسمو الأمير الحسين بن هاشم، وسمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي.

وقال مدير عام المركز الأردني للتصميم والتطوير، نائب رئيس مجلس إدارة سوفكس العميد المهندس أيمن البطران في كلمة له، إن إقامة المعرض في العقبة للمرة الثانية على التوالي يتيح فرصة أكبر للاستفادة من المزايا الجغرافية والاقتصادية للمدينة، ويعزز مكانة الأردن كوجهة للمعارض والمؤتمرات الدولية.

وأضاف أن ما يميز “سوفكس 2024″، والذي يعقد تحت عنوان “التعاون والتلاقي لتوطيد الأمن العالمي”، احتضانه النسخة الثانية لمعرض “لافيتيت” للطائرات المسيّرة، والتي تلعب دورا محوريا في العمليات الخاصة في مهام الاستطلاع والمراقبة وتقليل المخاطر البشرية.

وألقى قائد قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية العقيد الركن هشام الحنيطي كلمة، لفت فيها إلى أن المعرض يشكل فرصة للوقوف على منجزات القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي في مجال تعزيز قدراتها وحرفيتها لمواكبة المتطلبات الراهنة والمستقبلية، في ظل التحديات الإقليمية.

وتابع جلالة القائد الأعلى فعاليات تمرين نفذته قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية في مركز العقبة الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وجال جلالة الملك، يرافقه سمو ولي العهد، في المعرض، الذي يسلط الضوء على آخر ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية والأمنية والمعدات المتطورة التي تستخدمها قوات حفظ الأمن والقوات الخاصة، والتجهيزات الدفاعية والتدريبية والطائرات المسيّرة.

وخلال الجولة، أوضح المدير التنفيذي لشركة معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة “سوفكس” أحمد الطويل أن استراتيجية الدورة الرابعة عشر للمعرض ركزت على تطوير المحتوى والابتكار.

واشتمل المعرض على أجنحة خاصة بالقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والمركز الأردني للتصميم والتطوير، لتسليط الضوء على القدرات العسكرية والتقنية والتدريبية لها، وتطور عملها، والمعدات التي تشرف على صناعتها.

ويشارك في معرض سوفكس، الذي يعقد على مدار 3 أيام، 73 دولة، وأكثر من 300 شركة عالمية عارضة متخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية، بمشاركة قادة عسكريين ومسؤولين مدنيين من دول شقيقة وصديقة.

وحضر الافتتاح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس مجلس الأعيان بالإنابة سمير الرفاعي، ورئيس المجلس القضائي محمد الغزو، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، وعدد من كبار المسؤولين.

كما حضره رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة.