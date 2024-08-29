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الصحة : ارتفاع قيمة الفحوصات المخبرية للحصول على شهادة خلو الأمراض

منذ 5 ثواني
الصحة : ارتفاع قيمة الفحوصات المخبرية للحصول على شهادة خلو الأمراض

وطنا اليوم:أكد مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور أيمن مقابلة، ارتفاع قيمة الفحوصات المخبرية الخاصة بالحصول على شهادة خلو الأمراض لتصبح على المواطن الأردني 13 دينار وللعامل المصري 29,30 دينار بعد أن كانت 8 دنانير.
وقال، إن شهادة خلو الأمراض للحرف الصناعية تم تقسيمها إلى 3 فئات حيث يتوجب عليهم عمل فحوصات خاصة كل حسب طبيعة العمل.
وأضاف أن الفئة الأولى “الغذائية” التي تتعامل مع المواطنين، حيث يتوجب عليهم إجراء فحوصات خاصة لكبح ومنع انتقال العدوى من مقدم الخدمة إلى المستهلك، والفئة الثانية التي تتعلق بالأشخاص الذين يعملون في صالونات التجميل، أما الفئة الثالثة التي تتعلق بأي حالة لا تشملها الفئتان الأولى والثانية.
وبين أنه تم تحديد الفحوصات حسب كل مهنة وحسب كل فئة، مشيرا إلى أنه بعد تحويل تقديم الخدمة الكترونيا فإنه يتوجب على الأشخاص إجراء بعض الفحوص شخصياً للحصول على الشهادة، حيث يتوجب اجراء الفحص السريري للكشف عن الأمراض الجلدية بالإضافة إلى فحص النظر ومن ثم اجراء الفحوصات المخبرية المطلوبة.


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