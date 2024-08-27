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متجر شي إن يحذر : ليس لنا وكلاء معتمدون في الأردن

منذ 19 ثانية
متجر شي إن يحذر : ليس لنا وكلاء معتمدون في الأردن

وطنا اليوم:حذرت شركة رودجيت بيزنس السنغافورية مالكة العلامة التجارية SHEIN (شي إن) اليوم الثلاثاء المتاجر الأردنية التي تستخدم علامتها التجارية بدون ترخيص مسبق أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ووفقا لبيان نشرته الشركة في الصحف الأردنية اليومية فإن “شي ان” ليس لديها وكيل معتمد لتوزيع منتجاتها باستثناء التوزيع المباشر عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقات الهاتف المحمول.
وتوعدت الشركة بالتحرك “ضد أي جهة تروج منتجاتها الخاصة بعلامتها التجارية وتعمل أو تروج و/أو بيع و/أو عرض للبيع و/أو ترويج أو البيع بالعلامات التجارية المقلدة، غير المرخصة، التي لها علاقة بإدخال غش على جمهور المستهلكين والقطاعات المهنية الأخرى مما يلحق بمصدر العلامة المعروفة و/أو تؤثر سلباً على سمعتنا في المملكة الأردنية الهاشمية” على حد تعبير البيان.
وشي ان هي علامة تجارية مشهورة ببيع منتجات الألبسة والإكسسوارات بشكل مباشر لعملائها في أكثر من 150 دولة حول العالم، وهي مسجلة حسب الأصول في الأردن وتحظى بشعبية واسعة بين المستهلكين الأردنيين.


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