الجرائم الإلكترونية تُحذّر من سرقة حسابات واتساب

وطنا اليوم:حذّرت مديرية الأمن العام من سرقة حساب تطبيق الواتس آب بهدف الاحتيال المالي والإلكتروني، عن طريق الاستجابة لرسائل تطلب أو تحتوي على معلومات رمز (كود) التحقق أو التسجيل الخاصة بالمستخدم.

وأشار الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إلى ورود عدد من الشكاوي لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من مواطنين تعرّضت حساباتهم على تطبيق الواتس آب للاختراق من جهات مجهولة.

وبيّنت وحدة الجرائم الإلكترونية ضرورة التنبّه والحذر عند التعامل مع هذه الرسائل، والتزام الإرشادات للحيلولة دون الوقوع ضحية لهذا النوع من الاحتيال.

وأضافت، أنه إذا وصل لهاتفك إشعار لطلب رمز تسجيل الواتس آب ( كما هو مبيّن بالصورة التوضيحية) دون أن تطلب أنت ذلك، فهو مؤشّر على محاولة الوصول إلى حسابك، مؤكدة أنه ولضمان حماية أكبر للحساب، اتباع ما يلي:

1. تفعيل خاصية التحقق بخطوتين: اذهب إلى إعدادات الواتس آب، اختر “الحساب”، ثم “التحقق بخطوتين”، وفعّل هذه الميزة التي ستضيف طبقة أمان إضافية تتطلب رمز PIN عند تسجيل رقم هاتفك في الواتس آب وهو ما يمنع دخول المخترقين إلى الحساب إذا حاولوا ذلك.

2. تحديث التطبيق بانتظام: التأكد من تحديث تطبيق الواتس آب باستمرار للحصول على أحدث الميّزات الأمنية والإصلاحات التقنية.

وأكّدت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية حرصها على أمن المواطنين والمقيمين من خلال جهودها المبذولة في سبيل حمايتهم من الضرر المادي والمعنوي الممكن أن ينجم عن وقوعهم ضحية للجرائم الإلكترونية، داعيةً إلى أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع أي رسائل غير معتادة.