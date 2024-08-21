فتح باب التجنيد لطلبة التوجيهي بكليات المجتمع العسكرية -رابط

وطنا اليوم:أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد وقيادة سلاح الجو الملكي عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة (ناجح) وذلك لحساب كليات المجتمع العسكرية وكلية الأمير فيصل الفنية ضمن برنامج الدبلوم الشامل والبرنامج الفني وبشروط معينة لهذا العام 2024/2025.

2- تكاليف الدراسة على حساب القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وبراتب تلميذ مجند وحسب التعليمات طيلة مدة الدراسة.

3- يمنح من يقع عليه الاختيار رتبة رقيب لخريجي معهد الأجهزة الطبية ورتبة عريف لخريجي الدبلوم الشامل وجندي أول للفنيين وحسب التعليمات.

4- يتم ابتعاث الحاصلين على المرتبة الأولى والثانية في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للتجسير في الجامعات الأردنية للحصول على درجة البكالوريوس وعلى نفقة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

5- على الراغبين بالتسجيل لكليات المجتمع العسكرية التقدم إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد /المركز العسكري للتجنيد (dpatajneed.jaf.mil.jo) والذي سيتم تفعيله مجاناً اعتباراً من الساعة (0900) يوم الاحد الموافق 25 آب 2024 ولغاية الساعة (1800) يوم الخميس الموافق 05 أيلول 2024 وتعبئة جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

6- على الراغبين بالتسجيل بكلية الأمير فصيل الفنية التقدم إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي لقيادة سلاح الجو الملكي (WWW.RJAF.MIL.JO) والذي سيتم تفعيله مجاناً اعتباراً من الساعة (0900) يوم الاحد الموافق 25 آب 2024 ولغاية الساعة (1800) يوم الخميس الموافق 05 أيلول 2024 وتعبئة جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

7- لمزيد من المعلومات يرجى مطالعة الصحف المحلية أو زيارة الموقع الإلكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي (WWW.JAF.MIL.JO) والموقع الخاص بمديرية شؤون الأفراد/المركز العسكري للتجنيد (dpatajneed.jaf.mil.jo )والموقع الرسمي لقيادة لسلاح الجو الملكي (WWW.RJAF.MIL.JO) .

8- الشـــــــــروط.

أ. أن يكون أردني الجنسية.

ب. أن يكون من مواليد 1/1/2004 ولغاية 31/12/2006.

جـ. أن يكون لائقاً للخدمة العسكرية من الناحية الصحية.

د. أن لا يقل الطول عن 160 سم وان يتناسب الوزن مع الطول.

هـ. أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة (ناجح)

وأن يكون المعدل حسب التخصصات المبينة في الجدول0

و. أن يجتاز فحص اللغة الإنجليزية وفحص القابلية للمتقدمين على حساب كلية الأمير فيصل الفنية.

ز. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحه مخلة بالشرف.

حـ. أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح.

ط. معادلة الشهادات الخارجية من وزارة التربية والتعليم وحسب الأصول.

ي. أن لا يكون للمتقدمين شقيق / شقيقة على مقاعد الدراسة في (جامعة مؤتة الجناح العسكري، كلية الأمير حسن للعلوم الإسلامية، كلية الأميرة منى للتمريض، كلية الأمير حسين الجوية، الكلية العسكرية الملكية، معهد الأجهزة الطبية، كلية الأميرة عائشة للمهن الطبية المساندة، كليات المجتمع العسكرية وكلية الأمير فيصل الفنية، وفي جميع كليات ومعاهد القوات المسلحة، والبعثات الخارجية).

ك. أن يكون المتقدم لبرنامج الدبلوم أعزب ويبقى كذلك طيلة فترة الدراسة

ل. كل من يقع عليه الاختيار فيما بعد لبرنامج الدبلوم إحضار الكفاله العدلية المطلوبة

م. أن لا يكون له خدمة سابقة بالصبغة العسكرية او بالصبغة المدنية في القوات

المسلحة – الجيش العربي او الأجهزة الأمنية.

9. الوثائق المطلوبة.

أ. نموذج التفصيلات الشخصية معبأ حسب الأصول والذي سيتم إرساله برسالة نصية من خلال المركز العسكري للتجنيد وكلية الأمير فيصل الفنية للذين يقع عليهم الإختيار للتنافس.

ب. الهوية الشخصية + صورة مصدقة عنها.

جـ . كشف العلامات الأصلي أو صورة مصدقة عنه.

د. معادلة الشهادات الخارجية من وزارة التربية والتعليم وحسب الأصول.

هـ. صورة شخصية حديثة عدد (4) قياس 4×6 خلفية بيضاء.

و. شهادة ولادة أصلية أو صوره مصدقه عنها.

ز. صورة مصدقة عن دفتر العائلة (صفحة الأب) أو صورة مصدقة عن شهادة الوفاة إذا كان الوالد متوفى مثبت عليها مكان ولادة الأب.

حـ. دفتر خدمة العلم مؤجل تأجيل ساري المفعول.

طـ. إحضار قرار التقاعد الاصل او صورة مصدقه عنه أو شهادة خطية تثبت بأن أحد الوالدين العسكريين على رأس عمله في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو إحضار شهادة خطية تثبت بان أحد الوالدين مصاب عسكري أو شهيد.

ي. قيد فردي حديث.

ك. 12 دينار رسوم تقديم الطلب ورسوم الفحص الطبي.

10- الكليات والتخصصات والشروط الخاصة بالكليات

1 كلية الأمير فيصل الفنية

دبلوم هندسي

الفرع العلمي أو صناعي (مسار جامعات) على أن لا يقل المعدل الثانوية العامة عن 60% ولا تقل علامة أي مبحث عن النهاية الصغرى ولا تقل علامة اللغة الإنجليزية عن 60%

دبلوم إدارة التزويد الفني

الفرع الادبي على أن لا يقل المعدل الثانوية العامة عن 60% ولا تقل علامة أي مبحث عن النهاية الصغرى ولا تقل علامة اللغة الإنجليزية عن 60%

دبلوم أمن المعلومات والشبكات

الفرع العلمي على أن لا يقل المعدل الثانوية العامة عن 60% ولا تقل علامة أي مبحث عن النهاية الصغرى ولا تقل علامة اللغة الإنجليزية عن 60%

فني طيران

الفرع العلمي أو صناعي (مسار كليات) أو أدبي على أن لا يقل المعدل الثانوية العامة عن 60% ولا تقل علامة أي مبحث عن النهاية الصغرى

2 كلية الخدمات الطبية الملكية للمهن المساندة

دبلوم تمريض + دبلوم مهن طبية المساندة

الفرع العلمي على أن لا يقل المعدل عن 60% ولا تقل علامة أي مبحث عن النهاية الصغرى

3 كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية

دبلوم القراءات القرآنية

الفرع العلمي ، الأدبي ، الشرعي على أن لا يقل المعدل عن 55% ولا تقل علامة أي مبحث عن النهاية الصغرى

4 كلية الشريف ناصر بن جميل للاتصالات / مديرية سلاح اللاسلكي الملكي

دبلوم هندسة اتصالات

الفرع العلمي أو الصناعي (مسار جامعات) أو على أن لا يقل المعدل عن 50% ولا تقل علامة أي مبحث عن النهاية الصغرى

مهن فنية

الفرع العلمي او صناعي (مسار جامعات / مسار كليات) وعلى أن لا يقل المعدل عن 50% ولا تقل علامة أي مبحث عن النهاية الصغرى

5 كلية الأمير حسين بن عبد الله الثاني الفنية /قياده سلاح الصيانة الملكي

دبلوم هندسة

الفرع العلمي أو الصناعي (مسار جامعات) ناجح فقط على أن لا يقل المعدل عن 50% ولا تقل علامة أي مبحث عن النهاية الصغرى.

دبلوم إدارة مستودعات

الفرع العلمي أو الأدبي ناجح على أن لا يقل المعدل عن 50% ولا تقل علامة أي مبحث عن النهاية الصغرى

فني صيانة

الفرع العلمي ، الأدبي ، الصناعي (مسار جامعات / مسار كليات) على أن لا يقل المعدل عن 50% ولا تقل علامة أي مبحث عن النهاية الصغرى

6 معهد تكنولوجيا الأجهزة الطبية

يتم اختيار أعلى معدل من الفرع العلمي للثانوية العامة

( شهادة أردنية فقط ) لكل محافظة ممن تنطبق عليهم شروط التجنيد على أن لا يقل المعدل عن 70% ولا تقل علامة أي مبحث عن النهاية الصغرى ويمنح الخريج رتبة رقيب وبدرجة دبلوم أجهزة طبية علماً بان مدة الدراسة هي ثلاث سنوات.

7 معهد موسيقات القوات المسلحة الأردنية

الفرع العلمي أو الأدبي على أن لايقل المعدل عن 60% واجتياز الفحص الطبي الخاص بالموسيقيين (سلامة الشفاه والأسنان واليدين والأصابع) ولا تقل علامة أي مبحث عن النهاية الصغرى وان لايقل الطول عن 170 سم.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: www.jaf.mil.jo.

ملاحظة: عدم اصطحاب المرافقين والأجهزة الخلوية إلى مكان المقابلة