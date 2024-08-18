أميركان أيرلاينز تلغي جميع رحلاتها لإسرائيل للعام القادم

وطنا اليوم:مددت شركة الطيران الأميركية “أميركان أيرلاينز”، تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى أبريل/نيسان المقبل، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.

وسبق للعديد من شركات الطيران الدولية تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى الأسبوع المقبل على الأقل، تحت وطأة مخاوف من رد محتمل لإيران وحزب الله على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بطهران نهاية يوليو/تموز الماضي، والقيادي العسكري البارز بالحزب فؤاد شكر ببيروت في اليوم السابق.