التيار الديمقراطي يشهر قائمته الحزبية التي ستخوض غمار الانتخابات النيابية 2024

وطنا اليوم:اعلن التيار الديمقراطي مساء اليوم الاربعاء عن قائمته الحزبية التي ستخوض غمار الانتخابات النيابية المقبلة التي حملت الرقم “٢٤” تحت عنوان ” قوة التغيير” والتي تجمع مرشحين عن حزبي الحزب الديمقراطي الاجتماعي والحزب المدني الديمقراطي .

وتضمن البيان الانتخابي الذي القاه امين عام الحزب الديمقراطي الاجتماعي السابق العين جميل النمري يقوم على مبادئ اقتصاد السوق الاجتماعي والحفاظ على القطاع العام وتحديثه في مجالات الصحة والتعليم العام والنقل والطاقة والبيئة ورفع الانتاجية وضبط الهدر وتحسين الخدمات وتفعيل الرقابة والمساءلة والشراكة المثمرة مع القطاع الخاص وتحرير المنافسة ومنع الاحتكار والدعم الحقيقي للاستثمار وتحقيق ثورة اصلاحية في الادارة ننهي الترهل البيروقراطي .

واضاف النمري ان قائمة التيار اىديمقراطي ليس تحالفا انتخابيا فقط بل مشروعا استراتيجيا يوحد كل القوى المجتمعية المؤمنة بالتغيير .

وتابع النمري ان قائمة التيار الديمقراطي تحمل قيم الحرية والعدالة الاجتماعية والتضامن ومبادئ المواطنة وتكافؤ الفرص والمساواة وسيادة القانون وصون الحريات العامة .

واكد النمري ان القائمة لديها رؤية واضحة وبرنامجا متكاملا للتغيير وتحسين مستوى معيشة المواطن الاردني .

واشار النمري الى ان قوى الشد العكسي قاومت اباصلاح طويلا وكانت سببا في الازمات المركبة التي نعيشها وتوفر هذه اللحظة التاريخية فرصة لن نهدرها من حلال منظومشة التحديث السياسي والتغييرات التي اجريت على قانوني الاحزاب والانتخاب.

قائمة التيار الديمقراطي

الحزب

الأسم

الرقم

الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاردني

محمد شريف نايف لافي عبابنه

1

الحزب المدني الديمقراطي

فادي عطا هاشم العرجا

2

الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاردني

تغريد هايل شهوان البريزات

3

الحزب المدني الديمقراطي

قيس خليل يعقوب زيادين

4

الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاردني

ايهاب احمد خير ذيب عبابنة

5

الحزب المدني الديمقراطي

سوسن صبحي عبد المطر

6

الحزب المدني الديمقراطي

عرفات محمد عدنان إسماعيل هاكوز

7

الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاردني

احمد عارف ارحيل الكفارنه

8

الحزب المدني الديمقراطي

عماد الدين بلال عبد المجيد الشريده

9

الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاردني

ايناس محمد تيسير طعمه العتوم

10

الحزب المدني الديمقراطي

محمد طالب مصطفى عواد

11

الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاردني

احمد مضر احمد مهنا ملكاوي

12

الحزب المدني الديمقراطي

شيرين حازم حنا القسوس

13

الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاردني

مجد الدين عمر احمد خمش

14

الحزب المدني الديمقراطي

روند عوض عيسى دسه

15

الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاردني

ليث حسين محمد الصمادي

16

الحزب المدني الديمقراطي

حسام مصطفى عبد الكريم عبد الله

17

الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاردني

عبداالله امجد عبد الله ابو زيد

18

الحزب المدني الديمقراطي

محمد يوسف جبر ابو يحيى

19

الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاردني

مجدالاسلام ماجد عايد الرواد

20

الحزب المدني الديمقراطي

رائد كامل يوسف حسين

21

الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاردني

خالد سالم ثاني الذيابات

22

الحزب المدني الديمقراطي

جعفر عبد اللطيف فرحان الكيلاني

23

الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاردني

جمانة محمد ابراهيم سعيد

24

الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاردني

زيد سلمان صالح النقرش

25

الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاردني

مزهر خليل يعقوب طاشمان

26

الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاردني

وائل احمد نمر منسي

27

الحزب المدني الديمقراطي

سامي إبراهيم سعيد باجس

28